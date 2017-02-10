Лиза Виттоцци: "Немного огорчена, что отстрелялась на ноль, но не попала на подиум"

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци осталась довольна своим выступлением в спринте на чемпионате мира. По ее словам, она поздно ускорилась на последнем отрезке, из-за чего и не попала в призы. Виттоцци финишировала четвертой в 0,3 секунды от ставшей третьей Анаис Шевалье.

- Я немного огорчена, что отстрелялась на ноль и не попала на подиум, но довольна своим выступлением, - цитирует fisi.org Виттоцци. - Надо было ускориться раньше, но я не сделала этого. Гонка придала мне уверенности, завтра будет мой любимый формат - гонка преследования. У меня будет хороший шанс.