23:10 10 февраля | БИАТЛОН

Лиза Виттоцци: "Немного огорчена, что отстрелялась на ноль, но не попала на подиум"

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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци осталась довольна своим выступлением в спринте на чемпионате мира. По ее словам, она поздно ускорилась на последнем отрезке, из-за чего и не попала в призы. Виттоцци финишировала четвертой в 0,3 секунды от ставшей третьей Анаис Шевалье.

- Я немного огорчена, что отстрелялась на ноль и не попала на подиум, но довольна своим выступлением, - цитирует fisi.org Виттоцци. - Надо было ускориться раньше, но я не сделала этого. Гонка придала мне уверенности, завтра будет мой любимый формат - гонка преследования. У меня будет хороший шанс.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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vitvk

Итальянки - молодцы! Не подвизгивают всей шушаре,а делают свое дело,причем хорошо. Удачи им!

03:29

rusfed 2.0

устал от скандалов и отчаялся помочь нашим - буду болеть за итальянок )

23:34 10 февраля

кубань чемпион

Лиза, я то же огорчен! Но, в Италии за допинг тюрьма, а в странах "восточного блока" уважение, косметика и главное погромче гавкать на бывшего хозяина. Это жизнь. Терпи!

23:31 10 февраля

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