Лиза Виттоцци: "Немного огорчена, что отстрелялась на ноль, но не попала на подиум"

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци осталась довольна своим выступлением в спринте на чемпионате мира. По ее словам, она поздно ускорилась на последнем отрезке, из-за чего и не попала в призы. Виттоцци финишировала четвертой в 0,3 секунды от ставшей третьей Анаис Шевалье.
- Я немного огорчена, что отстрелялась на ноль и не попала на подиум, но довольна своим выступлением, - цитирует fisi.org Виттоцци. - Надо было ускориться раньше, но я не сделала этого. Гонка придала мне уверенности, завтра будет мой любимый формат - гонка преследования. У меня будет хороший шанс.
vitvk
Итальянки - молодцы! Не подвизгивают всей шушаре,а делают свое дело,причем хорошо. Удачи им!
03:29
rusfed 2.0
устал от скандалов и отчаялся помочь нашим - буду болеть за итальянок )
23:34 10 февраля
кубань чемпион
Лиза, я то же огорчен! Но, в Италии за допинг тюрьма, а в странах "восточного блока" уважение, косметика и главное погромче гавкать на бывшего хозяина. Это жизнь. Терпи!
23:31 10 февраля