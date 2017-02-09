20:24 9 февраля | БИАТЛОН

Лив-Грет Шельбрейд: "Фуркад устроил демонстрацию, потому что он против русских"

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Многократная чемпионка мира Лив-Грет Шельбрейд отметила, что поведение Мартена Фуркада во время и после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 - демонстрация его позиции против российских спортсменов. Во время гонки француз подрезал Александра Логинова и бурно отреагировал на свою победу на финише. Во время награждения он ушел с пьедестала почета после того, как россияне не пожали ему руку.

- Фуркад устроил демонстрацию, - приводит Adressa слова Шельбрейд. - Он против русских и хочет чистый вид спорта. Это неспортивное поведение, но наглядная демонстрация его позиции.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Роман72

да просто мразь он

21:59 9 февраля

Григорич

Все, что сделал Фуркад с Логиновым и Шипулиным к сожалению в рамках правил, но не негласной этики поведения спортсменов, тем более "великих". Осталось Мартену благо у него винтовка произвести отстрел "неприятных" ему биатлонистов.Поэтому ее надо у него отнять от греха подальше.

21:21 9 февраля

gayduk

Просто Фуркад козел!

21:21 9 февраля

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