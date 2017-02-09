Лив-Грет Шельбрейд: "Фуркад устроил демонстрацию, потому что он против русских"

Многократная чемпионка мира Лив-Грет Шельбрейд отметила, что поведение Мартена Фуркада во время и после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 - демонстрация его позиции против российских спортсменов. Во время гонки француз подрезал Александра Логинова и бурно отреагировал на свою победу на финише. Во время награждения он ушел с пьедестала почета после того, как россияне не пожали ему руку.
- Фуркад устроил демонстрацию, - приводит Adressa слова Шельбрейд. - Он против русских и хочет чистый вид спорта. Это неспортивное поведение, но наглядная демонстрация его позиции.
Роман72
да просто мразь он
21:59 9 февраля
Григорич
Все, что сделал Фуркад с Логиновым и Шипулиным к сожалению в рамках правил, но не негласной этики поведения спортсменов, тем более "великих". Осталось Мартену благо у него винтовка произвести отстрел "неприятных" ему биатлонистов.Поэтому ее надо у него отнять от греха подальше.
21:21 9 февраля
gayduk
Просто Фуркад козел!
21:21 9 февраля