Лив-Грет Шельбрейд: "Фуркад устроил демонстрацию, потому что он против русских"

Многократная чемпионка мира Лив-Грет Шельбрейд отметила, что поведение Мартена Фуркада во время и после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 - демонстрация его позиции против российских спортсменов. Во время гонки француз подрезал Александра Логинова и бурно отреагировал на свою победу на финише. Во время награждения он ушел с пьедестала почета после того, как россияне не пожали ему руку.

- Фуркад устроил демонстрацию, - приводит Adressa слова Шельбрейд. - Он против русских и хочет чистый вид спорта. Это неспортивное поведение, но наглядная демонстрация его позиции.