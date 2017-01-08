Лессер обошел Цветкова в общем зачете Кубка мира

По итогам масс-старта в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе немец Эрик Лессер, ставший вторым, обошел Максима Цветкова и стал четвертым общем зачете. Россиянин поднялся на одну позицию в общем зачете и располагается на пятой строчке.

Лидерство сохраняет француз Мартен Фуркад, уступивший лидерство в гонке уже на финишной прямой.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 610 (+48)

2 (2). ШИПУЛИН (Россия) – 379 (+27)

3 (3). Шемп (Германия) – 370 (+60)

4 (7). Лессер (Германия) – 347 (+54)

5 (6). ЦВЕТКОВ (Россия) – 329 (+30)

6 (5). Пайффер (Германия) – 326 (+23)

11 (11). БАБИКОВ (Россия) – 273 (+34)

20 (21). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 189 (+26)

37 (39). МАЛЫШКО (Россия) – 102 (+24)

40 (38). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 80 (0)

60 (60). ШОПИН (Россия) – 18 (0)

Масс-старт (м)

1 (2). Шемп (Германия) – 114 (+60)

2 (1). М. Фуркад (Франция) – 108 (+48)

3 (11). Лессер (Германия) – 84 (+54)

4 (3). БАБИКОВ (Россия) – 82 (+34)

5 (7). Бьорндален (Норвегия) – 76 (+40)

6 (13). Беатрикс (Франция) – 71 (+43)

8 (6). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 64 (+26)

9 (12). ШИПУЛИН (Россия) – 56 (+27)

14 (22). ЦВЕТКОВ (Россия) – 48 (+30)

28 (-). МАЛЫШКО (Россия) – 24 (+24)