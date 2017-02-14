Леонид Гурьев: "Старых сначала подумала, что вызов на чемпионат мира - это шутка"

Тренер женской сборной Тюмени Леонид Гурьев отметил, что Ирина Старых способна бороться за медали в индивидуальной гонке, которая состоится 15 февраля. По его словам, в спринте спортсменке было сложно из-за того, что она не успела адаптироваться к условиям Хохфильцена. В преследовании биатлонистка исправилась и финишировала четвертой.

- Ира Старых была четвертой в гонке преследования, причем на последней петле она показала, что на трассе можно биться, - приводят "Известия" слова Гурьева. - Ей просто надо самой почувствовать, что она может составить конкуренцию лидерам. На финише Ира сумела опередить Кайсу Мякяряйнен, Жюстин Бреза и Мари Дорен-Абер. Боролась, не проиграла и показала, что сейчас готова не хуже их. Ей нужно прочувствовать ритм гонок такого уровня - она не участвовала в них три года. Сейчас получилось так, что ей стало известно о поездке в Хохфильцен незадолго до соревнований. Позвонили во время тренировки и сказали: "Собирайся, поедешь на чемпионат мира". Она сначала даже подумала, что это шутка. Поэтому нужно время, чтобы окончательно войти в ритм больших соревнований - тогда мы увидим прежнюю Иру Старых.

Думаю, она способна бороться за медали в индивидуальной гонке, если сработает так же, как в гонке преследования. У нас есть люди на масс-старт и эстафету, имеется взаимозаменяемость. Но бежать всю программу очень тяжело, поэтому пока я не знаю, кто побежит в эстафете. Вопрос в том, кто дотянет, физически "доживет" до последних дней ЧМ. Сейчас наши спортсмены уже должны адаптироваться к местному климату. Ира говорила, что на спринте было очень тяжело. Сначала жили в Риднау, на высоте 1,4 километра, а потом переехали на высоту 700–800 метров - получился достаточно серьезный перепад. В итоге мы провалили спринт, но в гонке преследования организму уже было полегче, и стрельба у Старых получилась неплохо - ни одного промаха на четырех рубежах. И ход был неплохой, раз лидеру Ира проиграла всего 25 секунд.