Леонид Гурьев: "Спортсмены покинули пьедестал по инерции"

Леонид Гурьев, тренер Ирины Старых, считает, что не стоит придавать значение инциденту, произошедшему во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Польше. Сегодня в интернете появилась запись, на которой видно, как российские и украинские биатлонисты покидают пьедестал во время исполнения гимна РФ.

– Церемония награждения проходит следующим образом: сначала цветочная церемония, на которой гимн не звучит, после нее спортсмены уходят с пьедестала, потом поднимаются на него снова и им вручают медали уже под гимн.

Это ошибка организаторов. Спортсмены уже знают регламент и по инерции стали уходить. Возможно, они даже не придали значения тому, что заиграл гимн. (Любовь КОНЯЕВА)