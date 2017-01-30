Леонид Гурьев: "Спортсмены покинули пьедестал по инерции"

Леонид Гурьев, тренер Ирины Старых, считает, что не стоит придавать значение инциденту, произошедшему во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Польше. Сегодня в интернете появилась запись, на которой видно, как российские и украинские биатлонисты покидают пьедестал во время исполнения гимна РФ.
– Церемония награждения проходит следующим образом: сначала цветочная церемония, на которой гимн не звучит, после нее спортсмены уходят с пьедестала, потом поднимаются на него снова и им вручают медали уже под гимн.
Это ошибка организаторов. Спортсмены уже знают регламент и по инерции стали уходить. Возможно, они даже не придали значения тому, что заиграл гимн. (Любовь КОНЯЕВА)
Бэн Джойс
По какой инерции? По инерции они могли передвигаться, если бы норги, например, которые стояли рядом, передали им импульс путём контакта нарвежского ботинка с русским копчиком ))
18:53