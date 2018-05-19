Леонид Гурьев: "Смена правления СБР – это революция"

Бывший тренер женской сборной России Леонид Гурьев прокомментировал избрание Владимира Драчева на пост президента Союза биатлонистов России. По его словам, состав правления хочет работать и будет это делать.

– Дальше уже падать некуда, надо было что-то менять, – сказал Гурьев. – Выбрали президента, сменили правление. Вообще, смену правления СБР можно назвать революцией. Когда президентом был Михаил Прохоров, и был изменен устав СБР, правление превратилось в закрытый клуб. Что там принималось, какие документы разрабатывались – вообще непонятно. А ведь это высший орган в СБР.

– Сейчас будет иначе?

– Смотрите, на членство в правление подали заявки 24 кандидата. Драчев их объединил по федеральным округам, и по сути от каждого округа в правление вошло по одному человеку. Они прекрасно знают ситуацию в своем округе и заинтересованы в развитии. То есть правление стало настоящим рабочим органом, способным принимать решения. Новый состав правления хочет работать и будет это делать.

– То, что правление покинули опытные люди, Владимира Драчева не испугало. А вас?

– Так все мы были когда-то неопытными. У Драчева тоже нет опыта руководства крупной спортивной федерацией. Но у него зато есть опыт руководства одним из самых крупных районов Ленинградской области, опыт работы в Государственной Думе. А новый состав правления опыт наживет. Я тоже, когда начинал тренерскую деятельность, многого не знал. (Андрей ШИТИХИН)