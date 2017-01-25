Леонид Гурьев: "Особых сложностей прохождения дистанции я у Старых не заметил"

Тренер россиянки Ирины Старых Леонид Гурьев отметил, что подопечная находится в хорошей форме и пробежала в свою силу. Спортсменка стала чемпионкой Европы в индивидуальной гонке на 15 км.

– Я всех поздравляю с таким великолепным началом чемпионата Европы, - цитирует Гурьева asnta.ru. - Ранее у мужчин индивидуальную гонку выиграл еще один тюменец Александр Логинов. Таким образом, уже в первый день соревнований мы взяли два золота. Плюс серебро Слепцовой и бронза Алексея Слепова. Теперь будем ждать следующих стартов. Тем более, у мужчин в спринте и пасьюте команду усилит еще и Евгений Гараничев.

– Старых стартовала 62-й. Это дало ей преимущество, потому что можно было знать время основных соперниц, или добавило сложностей из-за разбитой трассы?

– Насчет последнего не уверен. Возможно, трасса была вполне приемлемой. Особых сложностей прохождения дистанции я у Старых не заметил. А так, Ирина работала в своем темпе, а это главное. Стрелять на ноль она может и прекрасно умеет, что сегодня и показала.

– Уже в первый сезон после возвращения Ирине удалось добиться высокого результата.

– В декабре на Кубке России, где биатлонистки отбиралась на январские этапы Кубка мира и IBU, Старых бежала с высокой температурой. Но у нее даже не было мысли пропустить старты. Она тогда сказала: зачем же я ждала три года? И сумела пробиться в национальную команду. А после успехов на этапах Кубка IBU попала на чемпионат Европы. Сейчас Старых в хорошей форме, плодотворно поработала на сборе перед континентальным форумом. Будем ждать следующих стартов.