Леонид Гурьев: "Нет ничего страшного в том, что индивидуальную гонку отменили"

Тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев считает, что отмена мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке - не проблема для спортсменов. Соревнования перенесены на завтра.

- Я думаю, для спортсменов это даже очень хорошо, что старт не дали. Потому что если старт дают, проходит 10-20 минут, и гонку отменяют, то все в неравных условиях оказываются. Кто-то уже стартовал, пробежался, даже отстрелялся, а кто-то и не начинал. В том, что гонку отменили, ничего страшного. Пристрелка и накануне прошла, - цитируют Гурьева "РИА Новости". - 20 километров не пустяк. Но мы привыкли в 6 утра просыпаться, никаких проблем нет. Мы ведь не можем позвонить в небесную канцелярию, чтобы прогноз узнать. Вот сейчас на пристрелке центральные мишени видны, а крайние не видны совсем. Старожилы местные говорят, что в Поклюке впервые такое. Но такое бывало и в Холменколлене, и в Оберхофе. И в Нагано, когда Саша Попов вторым финишировал, а гонку взяли и отменили. Ничего страшного.

Гонка должна начаться завтра 12.15 по московскому времени.