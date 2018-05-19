Леонид Гурьев: "Необходимо забыть, кто за кого голосовал, а вместе работать и поднимать наш биатлон со дна"

Бывший тренер женской сборной России Леонид Гурьев прокомментировал избрание Владимира Драчева на пост президента Союза биатлонистов России. По его словам, нужно объединиться и совместно поднимать российский биатлон.

– Работа в Госдуме может как-то помешать Драчеву работе в СБР?

– Напротив, как мне кажется. Есть вопросы, которые нужно и в Думе поднимать, решать их на законодательном уровне. Но знаете, что самое главное после этих выборов?

– Что?

– Надо всем успокоиться, переварить то, что случилось, и дудеть в одну дуду. Теперь уже необходимо забыть, кто за кого голосовал, а вместе работать и поднимать наш биатлон со дна. Проблем и без того куча, чтобы еще Драчеву палки в колеса вставлять. Непонятная ситуация с нашей квотой в международных турнирах, с допингом… Выбрали президента – давайте все четыре года помогать. Мы все должны объединиться ради нашего вида спорта.

– Виктор Майгуров уже заявил, что готов работать вместе с новым президентом.

– И это правильно. Майгуров, кстати, сразу подошел к Драчеву и первым пожал ему руку. Он восемь лет уже работает в IBU, у него колоссальный опыт общения с нашими зарубежными коллегами. Виктор продолжит международную деятельность, а Владимир будет "на хозяйстве", как говорится.

– По тренерам какие-то обсуждения уже были?

– Только по главному тренеру, которым будет Анатолий Хованцев. Я поддерживаю его кандидатуру. Он прекрасно знаком с Драчевым, довел его с пацанов до заслуженного мастера спорта, обладателя Кубка мира. В понедельник-вторник правление будет обсуждать кандидатуры на посты старших тренеров мужской и женской команды. А далее уже они подбирают себе всех помощников – этот вопрос на конференции обговаривался. Все команды должны работать по единой методике – совместные тренировки, тесты и так далее. Тогда у нас не будет повторения басни про лебедя, рака и щуку. У нас несколько лет подряд тренеры менялись, а страдали спортсмены, которые в итоге оказывались крайними. Я верю, что все случившиеся перемены – к лучшему, потому что хуже просто некуда. (Андрей ШИТИХИН)