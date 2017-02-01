12:33 1 февраля | БИАТЛОН

Леонид Гурьев: "Не понимаю, для чего Фуркаду нужно копаться в чужом грязном белье?"

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Тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев прокомментировал критические высказывания французского биатлониста Мартена Фуркада об Александре Логинове.

– Учитывая то, какого уровня биатлонист Фуркад, мне непонятно, зачем ему нужно копаться в чужом "грязном белье". Это явно не возвышает его. Думаю, что Мартен – не тот спортсмен, на которого можно оказать давление. Скорее всего, француз просто испугался конкуренции. Логинов – парень молодой, много выигрывал, сейчас неплохо выглядит и в стрелковом плане, и крепок психологически. Комментарий был удален. Возможно, одумался, не стал так низко опускаться. (Любовь КОНЯЕВА)

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