Леонид Гурьев: "Не понимаю, для чего Фуркаду нужно копаться в чужом грязном белье?"

Тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев прокомментировал критические высказывания французского биатлониста Мартена Фуркада об Александре Логинове.

– Учитывая то, какого уровня биатлонист Фуркад, мне непонятно, зачем ему нужно копаться в чужом "грязном белье". Это явно не возвышает его. Думаю, что Мартен – не тот спортсмен, на которого можно оказать давление. Скорее всего, француз просто испугался конкуренции. Логинов – парень молодой, много выигрывал, сейчас неплохо выглядит и в стрелковом плане, и крепок психологически. Комментарий был удален. Возможно, одумался, не стал так низко опускаться. (Любовь КОНЯЕВА)