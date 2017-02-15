Леонид Гурьев: "Гонка давалась тяжело, и это сказалось на стрельбе"

Тренер женской сборной Тюменской области по биатлону Леонид Гурьев отметил, что на неудачное выступление российских девушек в индивидуальной гонке могли повлиять тяжелые погодные условия. Лучший результат у россиянок показала Ольга Подчуфарова, которая заняла 26-е место, проиграла лидеру больше 4 минут и допустила два промаха.

– После четвертого места в гонке преследования у Ирины Старых, все надеялись на ее успех в индивидуальной гонке. Что пошло не так?

– На тренировках было нормальное состояние, – сказал Гурьев. – Думаю, что сказалась тяжелая погода. Подготовка-то все равно не та и это влияет на функциональное состояние. А спортсмен выступает сообразно тому, как готов. Погода одинакова для всех, значит, остальные биатлонистки были лучше готовы. Та же Старых пошла со старта нормально, с 12-ти секундным отставанием. А потом начались промахи. Видно, ей давали корректировку, вели по дистанции, Ирина старалась держать скорость, а потом пошла в натяг. Это и сказалось на первых двух рубежах ее стрельбы. А в конце гонки у нее вообще пошел большой проигрыш.

– Стрельба не получилась у всех наших девушек…

– Видно, гонка давалась тяжело, и это отражалось на огневых рубежах. Когда сверхтяжелые условия, сказывается функциональная часть подготовки и все это передается на стрельбу.

– Вас удивило выступление Екатерины Аввакумовой, которая не пробилась в сборную России и выступает за Южную Корею? Она заняла пятое место и прошла дистанцию без промахов.

– Стрельнула она хорошо, а посмотрите, сколько проиграла ногами. На кубках Европы Екатерина выступала плохенько, а тут прорезалась. Не знаю, с чем это связано. Иногда у нее такое бывает. Раз в сезон. Считаю, это ее выступление можно считать исключением их правил – ногами-то она много проиграла. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)