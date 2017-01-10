10:16 | БИАТЛОН

Леонид Гурьев: "Фраза Бегю - высказывание проигравшего человека, который пытается развести какую-то грязь!"

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Тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев отметил, что своим высказыванием о российском биатлонисте Александре Логинове француз Аристид Бегю пытается развести какую-то грязь. 

- Каждый волен выражать свое мнение, - сказал Гурьев. - Давайте тогда уж всех называть мошенниками! Логинов отбыл дисквалификацию согласно правилам. В чем он виноват? Ни в чем! Было нарушение, за которое он понес соответствующее наказание и снова вышел на старт. Что же ему, теперь не выступать? Это обычное высказывание проигравшего человека, который пытается развести какую-то грязь! Не стоит на это  обращать внимания. В спорте очень часто присутствует нездоровая зависть и конкуренция. Александр победил, отлично выступил. Конечно, многие не ожидали от него такого результата, ведь он долгое время не выступал и тренировался индивидуально. Я рад, что у него все получилось!

Напомним, ранее французский биатлонист Бегю назвал мошенником Логинова, ставшего победителем на этапе Кубка IBU в Италии. (Любовь КОНЯЕВА)

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex-ls

не понимаю, что мешает подать на него в суд?

10:33

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