Леонид Гурьев: "Фраза Бегю - высказывание проигравшего человека, который пытается развести какую-то грязь!"

Тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев отметил, что своим высказыванием о российском биатлонисте Александре Логинове француз Аристид Бегю пытается развести какую-то грязь.

- Каждый волен выражать свое мнение, - сказал Гурьев. - Давайте тогда уж всех называть мошенниками! Логинов отбыл дисквалификацию согласно правилам. В чем он виноват? Ни в чем! Было нарушение, за которое он понес соответствующее наказание и снова вышел на старт. Что же ему, теперь не выступать? Это обычное высказывание проигравшего человека, который пытается развести какую-то грязь! Не стоит на это обращать внимания. В спорте очень часто присутствует нездоровая зависть и конкуренция. Александр победил, отлично выступил. Конечно, многие не ожидали от него такого результата, ведь он долгое время не выступал и тренировался индивидуально. Я рад, что у него все получилось!

Напомним, ранее французский биатлонист Бегю назвал мошенником Логинова, ставшего победителем на этапе Кубка IBU в Италии. (Любовь КОНЯЕВА)