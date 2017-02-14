Леонид Гурьев: "Четвертое место - не уровень Шипулина"

Тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев отметил, что Антон Шипулин способен на большее, чем четвертое место в гонке преследования на чемпионате мира-2017. По его словам, россиянин может выиграть индивидуальную гонку, которая состоится 15 февраля.

- Четвертое место - абсолютно не уровень Шипулина, - приводят "Известия" слова Гурьева. - После такого проигрыша в спринте отыгрывать на пасьюте минуту с лишним отставания тяжело. Впереди тоже бегут люди, умеющие стрелять и кататься на лыжах. Тем и обиднее четвертое место - первое среди проигравших. Ведь мы, разумеется, нацелены на медали.

Что же касается конфликта с Фуркадом, то Антон - лидер, капитан. Он волнуется за команду. Когда твоего партнера толкают на трассе, капитан обязан вступиться. Но сейчас они с Фуркадом разрешили эту ситуацию, и не надо ее раздувать. У биатлонистов нервы всегда на пределе - случаются срывы. Антон с Мартеном в итоге обнялись, пожали друг другу руки и забыли обо всем. Теперь надо готовиться к индивидуальной гонке. В Антерсельве Шипулин ее выигрывал, поэтому нельзя исключать, что и сейчас он повторит свой успех.