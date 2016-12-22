Леонид Гурьев: "Бойкот Чехии? Это давление на комиссию IBU!"

Тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев – о решении Чехии бойкотировать этапы Кубка мира по биатлону, которые должны состояться в Тюмени в 2017 году. Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов, где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена.

– Пока еще ничего не известно. То, что сейчас происходит, – это просто давление на комиссию. Рано говорить о том, как оно отразится на чемпионате. (Любовь КОНЯЕВА)