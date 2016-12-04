Леонид Гурьев: "Бабиков не дрогнул, а Фуркад ничего не смог сделать"

Тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев прокомментировал победу Антона Бабикова и второе место Максима Цветкова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсундене.

- Ребятами проделана правильная, огромная работа, - сказал Гурьев. - Они талантливые, перспективные, имеют желание трудиться. Думаю, молодежи надо больше доверять. Эта зима – определяющая. Нужно обкатывать молодежь, готовить к Олимпиаде. Трасса была хорошая, но Фуркад даже не смог ничего сделать. Мартен допустил два промаха на первом рубеже, но они большой роли не сыграли. Бабиков сработал великолепно, даже не дрогнул. Показал, что он устойчив психологически. Антон выполняет все установки тренера, а это выливается в результат.