16:17 | БИАТЛОН

Лаура Дальмайер: "Я еще не осознала своего достижения"

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Немка Лаура Дальмайер выразила радость по поводу победы в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. Для нее эта медаль стала 11-й подряд на мировых первенствах.

– Между мной и Данкли шла игра на протяжении почти всей гонки, – цитирует официальный сайт IBU Дальмайер. – Она была быстрее на стрельбище, потом я ее догоняла на большом подъеме. На последнем круге было то же самое. Я хорошо себя чувствовала физически, поэтому на сто процентов выложилась на подъеме.

Я еще не осознала своего достижения. Просто в каждой гонке пыталась показать лучший результат. Мне очень нравится Хохфильцен. Здесь мне удаются хорошие гонки почти всегда. Не думала о рекорде. Мои мысли были только о чистой стрельбе.

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Материалы REN-TV

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