Лаура Дальмайер: "Удивительно, что я продолжаю показывать такой высокий уровень"

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер после победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене заявила, что хорошо чувствовала себя на протяжении всей гонки и отметила, что удивлена высоким уровнем своих выступлений. Отметим, что это золото стала для немки уже третьим на нынешнем чемпионате мира.

– Сегодня действительно очень теплый день, мне приходилось много пить, – цитирует IBU Дальмайер. – В начале гонки я чувствовала себя очень хорошо. После промаха понимала, что нужно идти быстрее, у меня были силы. Однако после финиша я стала плохо себя чувствовать. Сейчас все впорядке. Это особенный момент для меня. Удивительно, что я могу продолжать показывать такой высокий уровень.