Лаура Дальмайер: "Спортсмены должны бороться за чистоту в спорте"

Победительница спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке Лаура Дальмайер отметила, что могла показать еще более быстрое время. Немецкая биатлонистка также добавила, что спортсмены должны бороться за чистоту в спорте.

– Я могла выступить лучше, – сказала Дальмайер во флеш-интервью. – Надеюсь, что на чемпионате мира смогу показать более достойный результат. Нужно лучше стрелять и прибавлять ходом по дистанции.

Допинг – это большая проблема спорта по всему миру. Я за чистый спорт во всех соревнованиях. Знаю о докладе Ричарда Макларена не так много, как того хотелось бы. Я сама спортсменка и сдаю допинг-тесты. Мы должны бороться за чистоту в спорте.