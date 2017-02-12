Лаура Дальмайер: "На последней стрельбе была настоящая битва"

Немка Лаура Дальмайер после победы в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене отметила, что последняя стрельба стала решающей в определении победителя. Также спортсменка добавила, что не обиделась на слова чешки Габриэлы Коукаловой. Последняя ранее сказал, что Дальмайер на последнем круге способна бежать, как лошадь.

- Я рада, что завоевала золото. Гонка преследования – моя любимая дисциплина, - цитирует Дальмайер SVT. - Когда я промахнулась, то знала, что больше этого делать нельзя. На последней стрельбе была настоящая битва.

Два золота и серебро – это мечта. Думаю, что и в эстафете у нас также есть шанс на победу.

Слова Коукаловой? Если честно, то мне было приятно. Это хорошее сравнение. Лучше, чем сравнение со змеей.