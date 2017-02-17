Лаура Дальмайер: "На последнем круге я отдала всю энергию"

Немка Лаура Дальмайер осталась довольна победой сборной Германии в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Она стала рекордсменкой по числу завоеванных медалей чемпионатов мира подряд. У Дальмайер их теперь десять.

– Пришлось потратить последние силы, это не прошло бесследно, – цитирует sport.de Дальмайер. – На последнем круге я отдала всю энергию. Но уверена, что смогу быстро восстановиться. Это был невероятный день, результат просто фантастический. Сезон у немецкой команды получается отличный. Об этом уже можно точно говорить.