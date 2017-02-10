Лаура Дальмайер: "Коукалова просто оказалась лучше и сильнее"

Лидер общего зачета Кубка мира немка Лаура Дальмайер, пребывавшая в статусе чемпионки почти до последних минут, отдала дань уважения победительнице гонки чешке Габриэле Коукаловой, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.

– Считаю, что я провела сегодня гонку, которую с чистой душой могу назвать совершенной, – сказала Дальмайер. – В ней все было хорошо: лыжня, лыжи, погода, стрельба. Для меня было крайне важно начать чемпионат с отличной стрельбы, и я рада, что справилась с этой задачей. Габриэла просто оказалась лучше и сильнее. Поэтому я счастлива, что сумела завоевать серебро.

– А на что настраиваетесь в гонке преследования?

– Будет жарко, тесно, и что угодно может случиться.