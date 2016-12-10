Лаура Дальмайер: "Если не хочешь, чтобы случилось дерьмо, не думай об этом"

Победительница гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке Лаура Дальмайер отметила, что смогла сохранить хладнокровие после того, как допустила два промаха на втором огневом рубеже. Немецкая биатлонистка лидирует в общем зачете после двух этапов, опережая Кайсу Мякяряйнен на 69 очков.

- Я очень рада, что смогла выиграть эту гонку, - приводит sport1 слова Дальмайер. - Смогла сохранить хладнокровие после промахов и подумала про себя: "Если не хочешь, чтобы случилось дерьмо, не думай об этом".