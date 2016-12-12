00:13 | БИАТЛОН

Лаура Дальмайер: "Для меня примеры - это Нойнер и Фуркад"

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Лидер общего зачета Кубка мира Лаура Дальмайер подчеркнула, что для нее является примером соотечественница Магдалена Нойер. По словам Дальмайер, также она старается равнятся на француза Мартена Фуркада.

– Безумно здорово, что пришли победы и достаточно рано в сезоне, – приводит SZ-Online слова Дальмайер. – Сравнение с Нойнер – большая честь для меня. Магдалена была выдающейся спортсменкой, самой успешной биатлонисткой. Она для меня – большой пример.

Для меня цель – однажды достичь таких же успехов, как и Мартен Фуркад. Это очень впечатляющий биатолонист. Он доказывает, что возможно все, нужно просто верить в себя.

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