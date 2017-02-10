Лаура Дальмайер: "Было бы хорошо, если бы русские признали свои ошибки"

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер считает, что пришло время для очищения спорта от допинга. Она добавила, что рада за Мартена Фуркада, который борется за чистый спорт.
– Пришло время очистить биатлон от допинга, – приводит DPA слова Дальмайер. – Было бы здорово, если бы сами русские признали свои ошибки. Фуркад? Это хорошо, что он – за чистоту в спорте. Но я бы вряд ли могла делать также как он. Я предпочитаю сосредоточиться на спорте.
sp2012
БАБСКИЙ УМ-ЭТО ЯВЛЕНИЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.никогда на знаешь.ЧТО ОНИ ЛЯПНУТ!!!
06:17
Птицuk
Приводили же статистику - если взять количество допингеров и поделить на количество чемпионов - то наши будут в конце списка! Но главное даже не в этом, а в том, что ВАДА разделила спортсменов на две группы - одним разрешается по ТИ употреблять все, что "врач прописал", а другим - нет! Я - против допинга, я даже за то, чтобы судить и сажать допингеров в тюрьму! Хотя бы для того, чтобы во время следствия и суда выявить всех, кто причастен к пичканию спортсмена отравой, а то пока что отвечает только Логинов и Старых, а все остальные - продолжают работать на тех же местах! Но отлично понимаю - ПОЧЕМУ кто-то употребляет допинг! Потому что и ему все вокруг говорят, и он сам понимает - что невозможно как Фуркад за год не только далеко обойти своего брата Симона, который до того всегда был гораздо сильнее Мартена, но и ни с того ни с чего вдруг побежать в разы быстрее всех, с кем долго до того выступал рядом и никакой такой прыти не показывал! Нашим Логиновым говорят - вот, ВАДА разрешает "избранным" употреблять все, что захотят, причём у них остается возможность, в отличие от наших, употреблять тот допинг, который уже изобретен в западных лабораториях, но ещё НЕ запрещён! И поэтому ты имеешь полное моральное право тоже употреблять, но тебе придется рисковать, а иначе за Фуркадами и астматиками тебе не угнаться, и кому ты нужен с 30 местами? Если Фуркады хотят добиться "чистого" спорта - есть один выход - чтобы ВСЕ спортсмены были уверены - да, Фуркад просто сильнее, он ничего не жрет. А уверенность эта появится в одном только случае - когда ЛЮБАЯ страна, любая федерация в СВОИХ лабораториях сможет анализировать пробы ЛЮБОГО спортсмена! Есть сомнение в Бъерндаллене - вот, проверьте! Нашли - значит он - вор! Астматик - вот тебе ОПРЕДЕЛЕННАЯ доза, а не так, что ты можешь этого препарата столько напрыскать, что у тебя легкие работают сильнее в два раза, чем у здорового. Сейчас же картина простая - через ВАДА и её лаборатории можно спортсменов одной страны загнобить, а побеждать будут только те, "кому положено". Нашим чиновникам надо добиваться, чтобы анализы спортсменов проверялись не только в лабораториях, где нет русских лаборантов, но и в тех, где они есть. Чтобы мы так же как и западные Макларены могли проверять всё, что захотим, и через 5, и через 10 лет. Вот тогда посмотрим, что запоет тот же Бъерндаллен, и такие же как он.
04:01
Е.Л.
Хочется сказать Лауре: "Девочка, а что ты называешь "чистым спортом"? Сборную, в которой все спортсмены типа "нездоровы" и поэтому на основании разрешения врача жрут известную и не известную миру наркоту? Российским спортсменам нужно срочно всем заболеть и потреблять химию с санкции докторов? Так будет чисто? А может "чистота" в спорте - это никогда больше не допускать до участия в соревнованиях однажды проштрафившихся спортсменов? Ну тогда следует поменять общемировую юридическую практику правонарушения и наказания, и любому совершившему проступок в любой правовой сфере давать пожизненное наказание". США и Запад, вы настолько достали своими двойными-тройными стандартами! Вы готовы применять санкции к кому угодно, только не к себе, потому что все вокруг, с вашей точки зрения, преступники, а вы - "иногда совершаете ошибки". Читайте время от времени альтернативную точку зрения: для развития мозга пригодится.
01:24
акробат
как приятно было смотреть на нойер - но как же противно её слушать. на эту же смотреть невозможно, но оценки даёт взвешенные. по-моему, лучше мысль в голове, чем печаль на ..езде
22:49 10 февраля
shpasic
да уже признались, что Фуркад - истеричка. дальше-то что?
22:40 10 февраля
bolelschik.volga34
Наше руководство ничего никогда не признаёт, так как у него язык всегда в одном и том же месте: либо у себя либо у соперников (чтобы плохо про них не говорили).
22:32 10 февраля
spawn0
ничего дойдёт и до тебя очередь,норвежки по 5 первых мест занимали ,даже смотреть уже неинтересно было никому.начали с Йохауг..это только первая ласточка..
22:32 10 февраля
spawn0
ничего ни меняется в еуропе...всё как при наполеоне...гитлере...
22:30 10 февраля
alex1966
lev48 - 5
22:29 10 февраля
lev48
Лаура,читай русские газеты и заходи почаще в Интернет на домен "ru".И ты узнаешь,что все россияне-допингёры,и не только биатлонисты,давным-давно уже признали свою вину и их дисквалифицировали.У некоторых даже срок дисквалификации прошёл,как у Логинова.И перед кем ты предлагаешь всем россиянам признаваться в ошибках-перед тобой и политиком Фуркадом-лицемером,который по этому поводу занимается русофобством в Интернете? А может быть, всем нашим бывшим спортсменам-допингёрам вместо номера на майке писать надпись "Бывший допингёр"? Похоже,что ваши СМИ до того оболванили и настроили всю Европу против России,что даже спортсмены,которые должны жить одной семьёй,ударились в политику.Вы никогда не задавались вопросом-почему всплывают чуть-ли не каждый допинг-скандалы с участием только российских спортсменов -4-ёх,5-ти,6-ти летней давности?Почему WADA не проверяла все эти годы тесты у россиян,а сейчас выкатывает их как арбузы-один за другим? И почему только у россиян? Так-что спортом здесь вообще не пахнет,а есть лишь одна политика,чем и занимается в настоящее время Фуркад.
22:15 10 февраля
streletc1783
Don Miguel Если проверить хоть 10% немцев в то время как наших проверили всех 100% по сто раз,то сразу станет понятно что проблем с допингом у них не меньше.а больше!Но это никому не надо - надо разыгрывать русскую карту.Руки не пожали из-за подлого поступка фуркада.А ты чтобы сделал после того как тебя трусливо и подло сбили со спины?Подставил зад?Так надо?
22:09 10 февраля
shu111
ГДР в свое время признало. А ФРГ соскочило. Эти байки о чистоте всерьез будем слушать только после оглашения списка терапевтических исключений. И никак иначе.
22:05 10 февраля
199
Ещё одна соска заверещала.
21:49 10 февраля
новоминская
В рейхе все малохольные
21:30 10 февраля
spetrov
.
21:28 10 февраля
spetrov
Свои ошибки - пожалуйста. Ваш бред - увольте.
21:27 10 февраля
1 JAMAL
Было бы здорово если бы Лаура Дальмайер не принимала допинг и галлюцинации бы её отпустили ))
21:27 10 февраля
inspire
Лара, ты сегодня отлично выступила, с уважением к чешке приняла свое поражение, так и оставайся на этом уровне ... не надо таких камментов )
21:25 10 февраля
Vlаdimir
Сейчас. Признаваться в чем???? В подозрениях???? Совсем мозгами тронулась.
21:19 10 февраля
Мяс@руб
Так кто против чистоты в спорте: не Россия, а ВАДА раздаёт разрешения на использование допинга особенным спортсменам. Только что-то лягушатники не хотят бороться с произволом ВАДА. А, может и Фуркаду в ВАДА прописАли какую-нибудь "волшебную помадку". Фэнси Бир, где ты...?
21:06 10 февраля
shu111
лара-бошечка
21:00 10 февраля