Латыпов избежал дисквалификации за мельдоний

Независимая антидопинговая комиссия (ADHP) не стала дисквалифицировать россиянина Эдуарда Латыпова за применение мельдония, информирует официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU). Однако все результаты спортсмена с 14 февраля по 8 марта 2016 года аннулированы.

Напомним, что IBU 10 марта временно дисквалифицировала биатлониста за положительную допинг-пробу на мельдоний, который является запрещенным препаратом с 1 января 2016 года. Проба была взята во время этапа Кубка IBU в феврале. IBU 19 апреля попросил независимую антидопинговую комиссию снять временное отстранение с Латыпова. 3 мая стало известно, что ADHP удовлетворила эту просьбу.

Добавим, что 13 апреля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в соответствии с новыми исследованиями по препарату внесла в правила изменения: содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым показателем.