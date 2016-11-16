21:57 | БИАТЛОН

Лапшин и Аввакумова собираются получить южнокорейское гражданство?

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Российские биатлонисты Екатерина Аввакумова и Тимофей Лапшин планируют получить южнокорейское гражданство, утверждает Yonhap news. Ранее появилась информация, что в сборную Южной Кореи могут перейти два российских биатлониста.

26-летняя Аввакумова стала второй в масс-старте на чемпионате России-2016, а также завоевала серебро в гонке преследования на Универсиаде-2015. 28-летний Лапшин трижды был на подиуме гонок Кубка мира, а также дважды одерживал победу в составе эстафетной сборной России.

Напомним, что в Южной Корее пройдут зимние Олимпийские игры-2018.

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Материалы REN-TV

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