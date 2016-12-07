Кузьмина выступит на этапах Кубка мира в Поклюке и Нове Место

Тренерский штаб сборной Словакии включил двукратную олимпийскую чемпионку Анастасию Кузьмину в состав на этапы Кубка мира в Поклюке и Нове Место. 32-летняя спортсменка не соревновалась почти полтора года в связи с рождением дочери.
- С Настей мы общались, когда она тренировалась в Обертиллиахе, - цитирует Biatlon-Info.sk тренера женской сборной Словакии Анну Муринову. - Физически она в отличном состоянии, и с нетерпением ждет гонки, как и мы все. Конечно, мы хотим показать хороший результат в эстафете.
RW.irk
Vlаdimir---Зачем так много вопросительных знаков?)) Конечно же за Словакию она выступает
23:44 7 декабря
Vlаdimir
Разве Настя выступает за Словакию, а не за Словению????
23:08 7 декабря