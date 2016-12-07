22:24 7 декабря | БИАТЛОН

Кузьмина выступит на этапах Кубка мира в Поклюке и Нове Место

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Тренерский штаб сборной Словакии включил двукратную олимпийскую чемпионку Анастасию Кузьмину в состав на этапы Кубка мира в Поклюке и Нове Место. 32-летняя спортсменка не соревновалась почти полтора года в связи с рождением дочери.

- С Настей мы общались, когда она тренировалась в Обертиллиахе, - цитирует Biatlon-Info.sk тренера женской сборной Словакии Анну Муринову. - Физически она в отличном состоянии, и с нетерпением ждет гонки, как и мы все. Конечно, мы хотим показать хороший результат в эстафете. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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RW.irk

Vlаdimir---Зачем так много вопросительных знаков?)) Конечно же за Словакию она выступает

23:44 7 декабря

Vlаdimir

Разве Настя выступает за Словакию, а не за Словению????

23:08 7 декабря

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