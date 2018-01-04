Кузьмина выиграла спринт в Оберхофе, Юрлова - 15-я

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина выиграла спринт на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Для нее это третья победа в сезоне и вторая в спринте подряд. Прежде выиграть два кряду спринта на этапах Кубка мира удавалось Кайсе Мякяряйнен в 2014 году. Именно финка заняла в четверг второго место, уступив Кузьминой 35,4 секунды. Бронза у чешки Вероники Витковой. Лучшей из россиянок вновь стала Екатерина Юрлова-Перхт, расположившаяся в итоговом протоколе на 15-й строчке. Виктория Сливко (67-е место с двумя промахами) и Светлана Миронова (72-е с четырьмя) не попали в гонку преследования.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Кузьмина (Словакия) – 22.23,7 (1 штрафной круг)

2. Мякяряйнен (Финляндия) – отставание 35,4 (1)

3. Виткова (Чехия) – 40,1 (1)

4. Ф. Хильдебранд (Германия) – 47,0 (1)

5. Бреза (Франция) – 53,4 (2)

6. Новаковска (Польша) – 1.07,6 (1)

7. Домрачева (Белоруссия) – 1.07,9 (2)…

15. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 1.24,6 (2)…

37. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 1.59,7 (3)

38. АКИМОВА (Россия) – 2.00,1 (1)…

67. СЛИВКО (Россия) – 2.55,1 (2)…

72. МИРОНОВА (Россия) – 3.07,5 (4)