Кузьмина выиграла спринт в Оберхофе, Юрлова - 15-я

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина выиграла спринт на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Для нее это третья победа в сезоне и вторая в спринте подряд. Прежде выиграть два кряду спринта на этапах Кубка мира удавалось Кайсе Мякяряйнен в 2014 году. Именно финка заняла в четверг второго место, уступив Кузьминой 35,4 секунды. Бронза у чешки Вероники Витковой. Лучшей из россиянок вновь стала Екатерина Юрлова-Перхт, расположившаяся в итоговом протоколе на 15-й строчке. Виктория Сливко (67-е место с двумя промахами) и Светлана Миронова (72-е с четырьмя) не попали в гонку преследования.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Кузьмина (Словакия) – 22.23,7 (1 штрафной круг)
2. Мякяряйнен (Финляндия) – отставание 35,4 (1)
3. Виткова (Чехия) – 40,1 (1)
4. Ф. Хильдебранд (Германия) – 47,0 (1)
5. Бреза (Франция) – 53,4 (2)
6. Новаковска (Польша) – 1.07,6 (1)
7. Домрачева (Белоруссия) – 1.07,9 (2)…
15. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 1.24,6 (2)…
37. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 1.59,7 (3)
38. АКИМОВА (Россия) – 2.00,1 (1)…
67. СЛИВКО (Россия) – 2.55,1 (2)…
72. МИРОНОВА (Россия) – 3.07,5 (4)
kac35
А может вернуть Родченкова с его "дюшесом"?
22:02 4 января
veterok1969
вон даже бывшая наша булыгина фролина и то опередила наших прямо напрашивается как только от нас уходят так и выступают лучше специалисты чтоли у нас такие хреновы )
20:26 4 января
Алёкса
А чем говорить, перестали выращивать чемпионов. Зато хорошо получается растить болтунов. Стоит девочка или мальчик и говорит что охото спать , плохая погода, а ещё плохо кормили. Но в следующий раз опять победит!
19:50 4 января
кузя23
v.m.sem что-то странное творится в женском биатлоне..,немки,француженки (за малым исключением),норвежки - не бегут,Вирер,Лаукканен,Хаузер...??,так глядишь и бабка Пихто действительно доползет до подиума.. 19:21_Ничего странного не творится. В женском биатлоне всегда есть место непредсказуемости:кто-то заболел,кто-то ошибся с пиком формы,кто-то забеременел и т.д. Опять же настроение, месячные циклы. Это же женщины.
19:36 4 января
v.m.sem
что-то странное творится в женском биатлоне..,немки,француженки (за малым исключением),норвежки - не бегут,Вирер,Лаукканен,Хаузер...??,так глядишь и бабка Пихто действительно доползет до подиума..
19:21 4 января
кузя23
Slim Taller Антоша сестрице свои волшебные таблетки отдал.Сам теперь не блещет,а Настя обрела вторую молодость.Даже лыжницам привозит по полминуты. 17:20_А я думал, что это соревнование по биатлону. А тут оказывается ещё и лыжницы участвовали. Куда смотрит биатлонное руководство?
19:06 4 января
NF
Да, это ведь не детсадовская "Рождественская гонка"...
17:50 4 января
Slim Taller
Антоша сестрице свои волшебные таблетки отдал.Сам теперь не блещет,а Настя обрела вторую молодость.Даже лыжницам привозит по полминуты.
17:20 4 января
adamantane'
Главное, обогнала Кайсу при прочих равных (по одному промаху). Что же касается побед в спринте подряд, то у дам действительно никто не может похвастать стабильностью Фуркада-младшего. Это только этот "непорочный, как ТИ" француз по два-три спринта подряд выигрывает.
17:17 4 января
adamantane'
"Именно финка заняла в четверг второго место" - второе место)
17:11 4 января
adamantane'
Спринт - это именно её дисциплина! Коронная. Молодчинка!
17:10 4 января
Пятачок
Тетя Катя самой проворной в черепашьей команде оказалась. У Акимовой фейс уже в телик не влазит, наглая стала, губеровского мальчика чуть на три буквы не посылает, улыбочки корчит и глумится. Сливко регулярно сливает в общую парашу. Мироновой похоже ружье доверили первый раз в жизни, а стрелять не научили. У Дарьи нежная психология, ей жалко мишень поразить, вот она и мажет.
16:57 4 января
shpasic
Настя молодец! так уделала Кайсу, бгг)) как там, кстати, Лаурочка - ещё не прокапалась до места на подиуме?
16:42 4 января
ЗА Россию!
Настя- супер!А наши -дно.Тренеры ничему не могут научить и работают.Коррупция процветает.Вот что они делают-тренерский штаб?Миронову и Виру(уже какой год) не могут научить стрелять,Акимова вообще пешеходом стала,еле ползет.Сливко всегда бегала плохо,но поработав с этими тренерами стала ходить еще хуже. Интересно,кто эстафету будет бежать.Поставьте уже Юрлову на 1 этап,может хоть на 1 этапе передадим в лидирующей группе,а дальше безнадега.
16:31 4 января