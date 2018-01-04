15:26 4 января | Биатлон

Кузьмина - победительница спринта в Оберхофе

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Представительница Словакии Анастасия Кузьмина выиграла спринт на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. С одним промахом она показала результат 22.23,7. Гонка еще продолжается, но лидерству двукратной олимпийской чемпионки никто не угрожает. В тройку сильнейших также вошли финка Кайса Мякяряйнен и Вероника Виткова из Чехии.

Кузьмина одержала третью победу за три этапа Кубка мира и в третий раз в сезоне попала на подиум. Ранее она была серебряным призером спринта и победительницей гонки преследования в Хохфильцене и выиграла спринт в Анси. Во Франции она также финишировала второй в пасьюте.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Кузьмина (Словакия) - 22.23,7 (1 штрафной круг)

2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 35,4 (1)

3. Виткова (Чехия) - 40,1 (1)

Оберхоф. Кузьмина - первая в спринте. А что же россиянки? LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (8)
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shpasic

допинг контроль усилили - Дальмаер сразу вне десятки, а Коукалова вообще боится участвовать))

16:43 4 января

Andvaraforce

Может быть кто-нибудь из отписавшихся снизу подскажет мне, когда наши биатлонистки "на допинге" уделывали всех в хвост и в гриву? Когда такое было? Язвительность хороша, когда она основывается на фактах.

16:33 4 января

maxcds

Браво, Настя!)) в одну калитку русская биатлонистка ушатала всех!)))

16:04 4 января

Доктор со стажем

Черепашьим шагом королевского пингвина к подиуму шла Юрлова она же Перхт Екатерина.

15:58 4 января

NOVZODUM NAMREBUG

ДАЁШЬ!!!!!!!!!!!!!! ПЯТОЕ МЕСТО в К.НАЦ.!!!!!!!! ЧТОБЫ ШЕСТЬ!!!!! ПОЗОРНЫХ ФУФЛЫЖНИЦ ВЫСТУПАЛИ и ПОРРРРРРЖАТЬ МОЖНО БУДЕТ БОЛЬШЕ!!!!!!!

15:53 4 января

За Россию без допинга!

Усилили допинг-контроль - победы пропали. Ничего без допинга не можем. и про норвежских астматиков поныть не получится...

15:47 4 января

NOVZODUM NAMREBUG

Третья гонка без медалей после тощенькой бронзы понтореза ЩЩиппы!!!! До НОВОГО рекорда ПЯТНАДЦАТЬ гонок!!! А самое прикольное, что ЭТИ позорные коНОрицинские фуфлыжницы по итогам спринта снова влезут в 5-ку К.Нац.!!!!!

15:41 4 января

Бней Иегуда

Допинг-тим - 21 гонка без побед.) Кузьмина продолжает удивлять, 34-й год, и такой привоз Кайсе, ДаДо.)) Всю жизнь была значительно медленее, никогда быстрой скоростью не отличалась.)) Вопрос - откуда взялась скорость?)) Догадки, безусловно, есть, но посмотрим, что дальше будет.)

15:35 4 января