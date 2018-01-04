Кузьмина - победительница спринта в Оберхофе

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина выиграла спринт на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. С одним промахом она показала результат 22.23,7. Гонка еще продолжается, но лидерству двукратной олимпийской чемпионки никто не угрожает. В тройку сильнейших также вошли финка Кайса Мякяряйнен и Вероника Виткова из Чехии.

Кузьмина одержала третью победу за три этапа Кубка мира и в третий раз в сезоне попала на подиум. Ранее она была серебряным призером спринта и победительницей гонки преследования в Хохфильцене и выиграла спринт в Анси. Во Франции она также финишировала второй в пасьюте.

Оберхоф (Германия)

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Спринт 7,5 км

1. Кузьмина (Словакия) - 22.23,7 (1 штрафной круг)

2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 35,4 (1)

3. Виткова (Чехия) - 40,1 (1)

Оберхоф. Кузьмина - первая в спринте. А что же россиянки? LIVE!