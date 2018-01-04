Кузьмина - победительница спринта в Оберхофе

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина выиграла спринт на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. С одним промахом она показала результат 22.23,7. Гонка еще продолжается, но лидерству двукратной олимпийской чемпионки никто не угрожает. В тройку сильнейших также вошли финка Кайса Мякяряйнен и Вероника Виткова из Чехии.
Кузьмина одержала третью победу за три этапа Кубка мира и в третий раз в сезоне попала на подиум. Ранее она была серебряным призером спринта и победительницей гонки преследования в Хохфильцене и выиграла спринт в Анси. Во Франции она также финишировала второй в пасьюте.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Кузьмина (Словакия) - 22.23,7 (1 штрафной круг)
2. Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 35,4 (1)
3. Виткова (Чехия) - 40,1 (1)
Оберхоф. Кузьмина - первая в спринте. А что же россиянки? LIVE!
shpasic
допинг контроль усилили - Дальмаер сразу вне десятки, а Коукалова вообще боится участвовать))
16:43 4 января
Andvaraforce
Может быть кто-нибудь из отписавшихся снизу подскажет мне, когда наши биатлонистки "на допинге" уделывали всех в хвост и в гриву? Когда такое было? Язвительность хороша, когда она основывается на фактах.
16:33 4 января
maxcds
Браво, Настя!)) в одну калитку русская биатлонистка ушатала всех!)))
16:04 4 января
Доктор со стажем
Черепашьим шагом королевского пингвина к подиуму шла Юрлова она же Перхт Екатерина.
15:58 4 января
NOVZODUM NAMREBUG
ДАЁШЬ!!!!!!!!!!!!!! ПЯТОЕ МЕСТО в К.НАЦ.!!!!!!!! ЧТОБЫ ШЕСТЬ!!!!! ПОЗОРНЫХ ФУФЛЫЖНИЦ ВЫСТУПАЛИ и ПОРРРРРРЖАТЬ МОЖНО БУДЕТ БОЛЬШЕ!!!!!!!
15:53 4 января
За Россию без допинга!
Усилили допинг-контроль - победы пропали. Ничего без допинга не можем. и про норвежских астматиков поныть не получится...
15:47 4 января
NOVZODUM NAMREBUG
Третья гонка без медалей после тощенькой бронзы понтореза ЩЩиппы!!!! До НОВОГО рекорда ПЯТНАДЦАТЬ гонок!!! А самое прикольное, что ЭТИ позорные коНОрицинские фуфлыжницы по итогам спринта снова влезут в 5-ку К.Нац.!!!!!
15:41 4 января
Бней Иегуда
Допинг-тим - 21 гонка без побед.) Кузьмина продолжает удивлять, 34-й год, и такой привоз Кайсе, ДаДо.)) Всю жизнь была значительно медленее, никогда быстрой скоростью не отличалась.)) Вопрос - откуда взялась скорость?)) Догадки, безусловно, есть, но посмотрим, что дальше будет.)
15:35 4 января