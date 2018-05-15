Кузьмина - о продолжении карьеры Шипулиным: "Все будет зависеть от оставшейся мотивации"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина в интервью "СЭ" не смогла ответить на вопрос о продолжении карьеры ее братом, российским биатлонистом Антоном Шипулиным. По ее словам, все будет зависеть от оставшейся у спортсмена мотивации для дальнейших выступлений.

– Как часто вы общаетесь с братом, насколько погружены в его дела?

– В основном переписываемся, перезваниваемся. А очно общаемся на этапах Кубка мира. Мы делимся друг с другом всем: радостями, переживаниями, проблемами, советами, планами на будущее.

– Вы знали, что у Антона мононуклеоз? Когда и как узнали об этом?

– Также, как и весь остальной мир, узнали из новостей. Он мне об этом не говорил. Видимо, не хотел еще и этим грузить. Мы же вместе с ним готовились к Олимпиаде на сборе в Антерсельве, и он был жутко расстроен. Да, сезон у него не складывался, но к Пхенчхану он действительно был здорово готов. При этом, как оказалось, преодолевая последствия болезни.

– Как думаете, Антон останется в спорте или завершит карьеру?

– Все зависит от того, будет ли у него мотивация для дальнейших выступлений. Он рвался в Пхенчхан и хотел завоевать там медаль, это было для него крайне важно. Этой цели ему достичь не дали. А ответить за него на вопрос о продолжении карьеры я не могу.

Выступающая за сборную Словакии Кузьмина стала первой в истории биатлонисткой, которая завоевала три золотые медали на трех Олимпиадах – в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. В прошлом сезоне она лишь 3 очка уступила финке Кайсе Мякяряйнен​ в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Полная версия интервью Кузьминой – здесь