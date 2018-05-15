Кузьмина - о переходе в сборную Словакии: "Никто ничего не платил, да и таких денег, о которых говорят, у Словакии не было"

Трехкратная олимпийская чемпионка, выступающая за сборную Словакии, Анастасия Кузьмина в интервью "СЭ" заявила, что не показывала достойных результатов в составе сборной России в сезоне-2005/06. Спортсменка добавила, что никакого "выкупа" за спортсменку СБР от Словакии не получал.

– Можете сейчас рассказать про то, как вас сочли в России бесперспективной?

– На самом деле, в тот момент у меня и не было результатов. Я попала в основную команду в сезоне-2005/06 на просмотр. Но в первом сезоне в Кубке мира не смогла сразу показать то, на что была способна. На второй год работы с основной сборной я забеременела, ушла в декретный отпуск. О каких перспективах в отношении родившей спортсменки можно было говорить?

– По слухам, за ваш переход тогдашнее руководство СБР получило от коллег из Словакии неплохие деньги.

– Я слышала такие разговоры, и даже суммы. Но это полный бред! Никто ничего не платил, да и таких денег, о которых говорят, у Словакии не было.

– Сталкивались ли вы с проявлением "кумовства", когда выступали за Россию?

– В то время в сборной России выступали такие спортсменки, что говорить о каком-то блате или кумовстве не приходится. Состав-то был сильнейший в мире! Что происходит в команде сейчас, я сказать не могу.

– Как в биатлонной среде реагируют на нападки на Россию и обвинения во всех грехах? Большинство требует "крови" или справедливого расследования?

– "Восточный блок" относится к России относительно нормально, если исключить чехов. Американцы и канадцы живут в своем мире. Но в целом все нормально относятся, негативного отношения к России я не вижу. Никто из тех, с кем я регулярно общаюсь, крови не требует. С другой стороны, это мой круг общения, в котором мне комфортно. В этом сообществе негатива к России нет.

Кузьмина стала первой в истории биатлонисткой, которая завоевала три золотые медали на трех Олимпиадах – в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. В прошлом сезоне она лишь 3 очка уступила финке Кайсе Мякяряйнен​ в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Полная версия интервью Кузьминой – здесь