Кузьмина может завершить карьеру после чемпионата мира-2019

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина в интервью "СЭ" заявила, что главным стартом сезона-2018/19 для нее будет чемпионат мира в Эстерсунде. Спортсменка добавила, что хочет одержать еще одну большую победу и на этой ноте попрощаться со спортом.

– Что еще может вас удерживать в спорте? Какая мотивация может быть у спортсменки, которая выиграла три олимпийских золота?

– Я не хочу завершать карьеру поражением, которое случилось в последней гонке на последнем километре. Конечно, я не буду бегать все гонки на Кубке мира и не ставлю перед собой цель выиграть Большой хрустальный глобус. Главным стартом сезона для меня будет чемпионат мира в Эстерсунде. Хотелось бы одержать еще одну большую победу и на такой ноте попрощаться со спортом.

– Что больше всего запомнилось в прошедшем сезоне? Олимпийское золото или финальная битва за Хрустальный глобус?

– Конечно, Олимпиада. Она важнее всех остальных турниров, с ней ничего нельзя сравнить, кто бы и что не говорил. Это незабываемые впечатления и чувства, это что-то нереальное. А еще я хочу сказать, что IBU, исключив в свое время олимпийские гонки из программы Кубка мира, лишил глобуса Дашу Домрачеву, а теперь и я оказалась в такой же ситуации. Давайте тогда и чемпионаты мира исключим, чтобы совсем все справедливо было.

– Вы назвали прошедший сезон самым успешным в карьере. Это действительно так?

– Конечно! У меня за всю карьеру не было столько побед и подиумов, сколько за олимпийский год. Плюс сама Олимпиада, где я завоевала три награды, включая золотую.

Выступающая за сборную Словакии Кузьмина стала первой в истории биатлонисткой, которая завоевала три золотые медали на трех Олимпиадах – в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. В прошлом сезоне она лишь 3 очка уступила финке Кайсе Мякяряйнен​ в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Полная версия интервью Кузьминой - здесь