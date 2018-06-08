Куклина, Васильева и Морозова переведены в основную сборную России

Стал известен окончательный состав сборной России по биатлону на сезон-2018/19.

Состав сборной России

Мужчины

Основной состав: Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Тюменская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Петр Пащенко (ХМАО-Югра), Семен Сучилов (ХМАО-Югра).

Резервный состав: Никита Поршнев (ХМАО-Югра), Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), Иван Томилов (ХМАО-Югра), Матвей Елисеев (Москва), Евгений Идинов (Тюменская область), Александр Поварницын (Удмуртская Республика), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Игорь Малиновский (Омская область).

Основная и резервная мужские команды будут готовиться к зимнему сезону по одной программе. Команды вместе пройдут предсезонную подготовку в одних и тех же местах, а в середине ноября примут участие в отборочных стартах в Кировске. По результатам отбора будут названы составы на Кубок мира и Кубок IBU. Алексей Волков (ХМАО-Югра), Алексей Слепов (Санкт-Петербург) и Кирилл Стрельцов (Москва) допущены к централизованной подготовке за счет регионов, они также примут участие в отборах в ноябре.

Женщины

Основной состав: Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика), Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра), Анастасия Егорова (Мурманская область), Маргарита Васильева (Красноярский край), Светлана Миронова (Свердловская область), Лариса Куклина (ЯНАО), Анастасия Морозова (ХМАО-Югра).

Резервный состав: Валерия Васнецова (Пермский край), Полина Шевнина (Свердловская область), Ирина Казакевич (Свердловская область), Евгения Павлова (Новосибирская область), Виктория Сливко (Тюменская область), Кристина Резцова (ХМАО-Югра), Тамара Воронина (Свердловская область), Александра Алексешникова (Новосибирская область).

Наталья Ушкина (Республика Мордовия) и Наталья Гербулова (Красноярский край) допущены к централизованной подготовке за счет регионов. Они также примут участие в отборочных стартах на сборе в Кировске в ноябре.

Женские сборные также пройдут предсезонную подготовку по единой программе. В середине ноября примут участие в отборочных стартах в Кировске, по результатам которых будут названы составы на Кубок мира и Кубок IBU.

По сравнению с предыдущим вариантом состава в списке произошли изменения. Так, в основном составе у женщин оказались Лариса Куклина, Маргарита Васильева и Анастасия Морозова.