Кубок мира-2019/20 пройдет без российских этапов

Российские этапы отсутствуют в календаре Кубка мира-2019/20, сообщает "Р-Спорт". В календарь включены девять этапов.

1-й этап - Эстерсунд (Швеция) - 1-8 декабря,

2-й этап - Хохфильцен (Австрия) - 12-15 декабря,

3-й этап - Анси (Франция) - 16-22 декабря,

4-й этап - Оберхоф (Германия) - 6-12 января,

5-й этап - Рупольдинг (Германия) - 13-19 января,

6-й этап - Поклюка (Словения) - 20-26 января.

7-й этап - Нове-Место (Чехия) - 2-8 марта,

8-й этап - Контиолахти (Финляндия) - 9-15 марта,

9-й этап - Осло (Норвегия) - 16-22 марта.

Чемпионат мира - Антхольц (Италия) - 12-23 февраля.

Календарь Кубка IBU:

1-й этап - Шушен (Норвегия) - 25 ноября - 1 декабря,

2-й этап - Риднаун (Италия) - 9-15 декабря,

3-й этап - Обертиллиах (Австрия) - 16-21 декабря,

4-й этап - Осрблье (Словакия) - 6-12 января,

5-й этап - Душники-Здруй (Польша) - 13-18 января,

6-й этап - Арбер (Германия) - 3-9 февраля,

7-й этап - Мартелл-валь-Мартелло (Италия) - 10-15 февраля,

8-й этап - Раубичи (Белоруссия) - 2-8 марта.

Чемпионат Европы - Отепя (Эстония) - 24 февраля - 1 марта.

В минувшем сезоне в России прошел один этап Кубка мира (в Тюмени) и два этапа Кубка IBU (в Увате и Ханты-Мансийске). Ранее ВАДА рекомендовало не проводить международные турниры на территории России из-за ситуации с допингом и отстранением РУСАДА. Кроме того, в декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами.