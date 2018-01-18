Кто и как готовит лыжи биатлонистов. Секреты сборной России

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, руководитель спортивных проектов Концерна "Калашников" Иван Черезов узнал тайны подготовки сборной России к стартам у сервисмена команды Александра Заровного. Специалист рассказал, как устроена его работа и по какому принципу биатлонисты выбирают себе лыжи.

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– Приходим мы очень рано. Раньше, чем другие команды, – отметил Заровный. – Берем лыжи, которые приготовлены заранее. 35 пар у нас только для теста перед соревнованиями. А во время соревнований мы наносим уже определенные порошки и парафины, и их количество немножко сужается. У нас есть определенные люди, которые отвечают за парафин, есть те, кто отвечает за порошок и так далее. Сначала проверяем лыжи в отведенном месте, потом – на соревновательном круге. Если есть возможность, конечно. В среднем в день я проезжаю 20-30 км. Мы практически марафонцы. К концу сезона входишь в форму, можно реально бежать на соревнованиях.

У каждого сервисмена есть определенный спортсмен, за которого он отвечает. Вот стоят лыжи Логинова и Кайшевой. Мы готовим по три пары и непосредственно перед гонкой вместе с биатлонистом идем и выбираем лыжи. Чем выше класс спортсмена, тем больше лыж. У Александра Логинова после смены фирмы сейчас небольшое количество лыж для спортсмена такого уровня. Всего у биатлониста примерно по 8 пар лыж, у спортсменов самого высокого класса может быть и 10. Конечно, лыжи на протяжении сезона изнашиваются, худшую пару мы сдаем, берем новую для теста. Есть спортсмены, которые используют и старые лыжи, если хорошие попадаются. Мы после нескольких соревнований ездим на завод и обновляем их структуру. Практика показывает, что лыжи с новой структурой едут лучше.