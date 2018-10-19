Критерии отбора в сборную России. Шипулин допущен на первые этапы Кубка мира, призеры чемпионата Европы отправятся на чемпионат мира

Сайт СБР опубликовал критерии отбора в сборную России.

На первые три этапа Кубка мира допущен Антон Шипулин как пробившийся в тройку лучших общего зачета в прошлом сезоне. По итогам контрольного старта отбор пройдут 4 мужчины и 5 женщин. Еще по одному биатлонисту выберут тренеры.

На оставшиеся этапы будут отбираться по 6 мужчин и 6 женщин. На 4-6 этапы - не более 4 мужчин и 4 женщин, которые набрали наибольшее количество очков на 1-2-3 этапах Кубка мира и занимают 1-25 место в текущем ранге общего зачета Кубка мира. Еще по одному биатлонисту – по итогам Кубка России и по решению тренеров.

На 7-8 этапы: по 4 спортсмена, которые набрали наибольшее количество очков в текущем зачете Кубка IBU. По 2 спортсмена – по решению тренеров спортивной сборной команды, с учетом результатов, которые спортсмены показали на Кубках мира и Кубках IBU, всероссийских стартах, а также международных и всероссийских соревнованиях среди юниоров.

На чемпионат мира попадут победители и призеры чемпионата Европы в личных гонках и спортсмены, показавшие высокие результаты на контрольных стартах. В целом состав будет сформирован по решению тренеров.

На заключительный, 9-й этап Кубка мира также отправятся 6 мужчин и 6 женщин. По 4 спортсмена попадут в сборную согласно их результатам в общем зачете Кубка мира и еще 2 – по решению тренеров.