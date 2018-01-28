Кристина Резцова: "Все плелись еле-еле, как и я"

Биатлонистка Кристина Резцова заявила, что довольна своей стрельбой в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы. Напомним, что сборная России в составе Резцовой и Алексея Волкова заняла пятое место в синглмиксте.

– На дистанции было очень тяжело, ноги вязли после первого круга, – сказала во флеш-интервью Резцова. – Было жарко, ощущение, что тело вялое. Но у всех были одинаковые условия. Все, кто обгонял меня на дистанции, тормозили на подъемах и плелись тоже еле-еле, как и я. Рада, что более-менее чисто отработала огневые рубежи, взяв всего два дополнительных патрона.