Кремль: Россия готова к взаимодействию по борьбе с допингом, но отвергает обвинения

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ отвергает обвинения в попустительстве допингу в спорте, но будет взаимодействовать с международными организациями в борьбе с ним.
Вторая часть доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.
Ранее появилась информация, что британцы, чехи и французы будут бойкотировать турниры по биатлону в России из-за фактов, указанных в докладе Макларена.
- Мы решительно отвергаем эти обвинения, но вместе с тем президент акцентировал внимание на необходимости полного взаимодействия с международными организациями и соответствующими структурами в прояснении этой ситуации и выстраивании эффективной новой по недопущению использования допинга, - приводит "Р-Спорт" слова Пескова.
Россия круче всех!
Почему никто из первых лиц спорта и государства прямо не говорит что доклад - ложь? Почему опять отмалчивается дегенерат Мутко?
15:39
dv2205
двое продажных дебилов нагнули Россию
14:13
zverg
Leo Hawk ------ Аналогично. Я бы еще с удовольствием посмотрел на г-на Нагорных, а также на ту его помощницу, которая упоминалась еще в первой части доклада. Пусть они на камеру скажут, что все это выдумки, что Родченков подделал все эти письма, что они пойдут в суд с иском о клевете и о возмещении репутационного и материального (их же с работы уволили!) ущерба. Я вообще не понимаю, как журналисты упускают таких ценных персонажей для интервью. Была хоть она попытка разыскать этих деятелей?
12:25
Leo Hawk
"Вместо тысячи слов...", просто покажите нам "сантехника" Блохина и я немедленно начну верить вам, а не Родченкову.
12:03