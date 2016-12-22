11:46 | БИАТЛОН

Кремль: Россия готова к взаимодействию по борьбе с допингом, но отвергает обвинения

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Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ отвергает обвинения в попустительстве допингу в спорте, но будет взаимодействовать с международными организациями в борьбе с ним.

 
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Вторая часть доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

Ранее появилась информация, что британцы, чехи и французы будут бойкотировать турниры по биатлону в России из-за фактов, указанных в докладе Макларена.

- Мы решительно отвергаем эти обвинения, но вместе с тем президент акцентировал внимание на необходимости полного взаимодействия с международными организациями и соответствующими структурами в прояснении этой ситуации и выстраивании эффективной новой по недопущению использования допинга, - приводит "Р-Спорт" слова Пескова.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20161222/1114102326.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Россия круче всех!

Почему никто из первых лиц спорта и государства прямо не говорит что доклад - ложь? Почему опять отмалчивается дегенерат Мутко?

15:39

dv2205

двое продажных дебилов нагнули Россию

14:13

zverg

Leo Hawk ------ Аналогично. Я бы еще с удовольствием посмотрел на г-на Нагорных, а также на ту его помощницу, которая упоминалась еще в первой части доклада. Пусть они на камеру скажут, что все это выдумки, что Родченков подделал все эти письма, что они пойдут в суд с иском о клевете и о возмещении репутационного и материального (их же с работы уволили!) ущерба. Я вообще не понимаю, как журналисты упускают таких ценных персонажей для интервью. Была хоть она попытка разыскать этих деятелей?

12:25

Leo Hawk

"Вместо тысячи слов...", просто покажите нам "сантехника" Блохина и я немедленно начну верить вам, а не Родченкову.

12:03

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