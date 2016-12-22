Кремль: Россия готова к взаимодействию по борьбе с допингом, но отвергает обвинения

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ отвергает обвинения в попустительстве допингу в спорте, но будет взаимодействовать с международными организациями в борьбе с ним.

Вторая часть доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

Ранее появилась информация, что британцы, чехи и французы будут бойкотировать турниры по биатлону в России из-за фактов, указанных в докладе Макларена.

- Мы решительно отвергаем эти обвинения, но вместе с тем президент акцентировал внимание на необходимости полного взаимодействия с международными организациями и соответствующими структурами в прояснении этой ситуации и выстраивании эффективной новой по недопущению использования допинга, - приводит "Р-Спорт" слова Пескова.