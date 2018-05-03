Крчмарж провел тренировку с футболистами клуба "Спарта"

Призер Олимпийских игр-2018 Михал Крчмарж провел тренировку с футболистами "Спарты", во время которой он забил четыре мяча. По словам чешского биатлониста, игрокам клуба также поступило приглашение на тренировку от него в ответ.

– Я ничего не делал три недели – так что это было как боевое крещение, – цитирует iDNES.cz Крчмаржа. – По крайней мере, начал двигаться. Я – старый фанат "Спарты", поэтому волновался почти как перед гонкой. Парни объяснили мне упражнения – они отличные ребята.

Напомним, чешский биатлонист находился в числе спортсменов, которые призывали бойкотировать этапы Кубка мира в России.