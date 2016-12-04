Кравцов - о победе Бабикова и Цветкова: "Главное - верить в команду!"

Президент СБР Александр Кравцов назвал "более чем достойным" выступление россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Первое место в гонке занял Антон Бабиков, а вслед за ним финишировал Максим Цветков. В десятку вошел также Антон Шипулин, ставший восьмым. Матвей Елисеев финишировал 17-м, Дмитрий Малышко - 26-м, Евгений Гараничев - 30-м.

- Что тут говорить - главное, в любой ситуации верить в ребят и команду! - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - И это не просто громкие слова. У нас умудряются в отдельных случаях раньше времени на спортсменов ярлыки вешать, и поэтому мне очень приятно, что ребята выступили сегодня более чем достойно.