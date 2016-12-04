Кравцов - о победе Бабикова и Цветкова: "Главное - верить в команду!"

Президент СБР Александр Кравцов назвал "более чем достойным" выступление россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Первое место в гонке занял Антон Бабиков, а вслед за ним финишировал Максим Цветков. В десятку вошел также Антон Шипулин, ставший восьмым. Матвей Елисеев финишировал 17-м, Дмитрий Малышко - 26-м, Евгений Гараничев - 30-м.
- Что тут говорить - главное, в любой ситуации верить в ребят и команду! - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - И это не просто громкие слова. У нас умудряются в отдельных случаях раньше времени на спортсменов ярлыки вешать, и поэтому мне очень приятно, что ребята выступили сегодня более чем достойно.
Союз Аполлонович
maximalist...У НАС ЕСТЬ БИАТЛОНИСТКИ ТИПА БАБИКОВА - это сильно))
17:21
maximalist
Если Кравцов не вмешается в беспредел с отбором неперспективных кандидаток в женскую сборную в предолимпийский сезон, то какой он руководитель?!
17:14
Урфин_Я
Ну дак канешь! К успехам ты первый примазываешься, это нам хорошо известно! Но по мужикам и без тебя все более менее - и ротация и молодые в составе... ты за женскую команду расскажи нам лучше свой взгляд на ситуацию? Или в кустиках отсидишься как всегда?!
16:59
maximalist
Поздравляю всех!!! Если комментарии читают люди, относящиеся к женскому биатлону, то гонка доказала следующее. 1. В БИАТЛОНЕ ПОБЕЖДАЮТ МОЛОДЫЕ, ДЛИННОНОГИЕ И МЕТКИЕ. 2. МОЛОДЫМ НЕОБХОДИМО ДОВЕРЯТЬ И УМЕТЬ ЖДАТЬ, А НЕ УБИРАТЬ ОБРАТНО В КУБОК IBU ПОСЛЕ ОДНОГО НЕУДАЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КУБКЕ МИРА. БАБИКОВ ВЗЯЛ ЗОЛОТО С 14-ОЙ ГОНКИ. 3. У НАС ЕСТЬ БИАТЛОНИСТКИ ТИПА БАБИКОВА - КАЙШЕВА, УКОЛОВА И ДРУГИЕ. ДАЙТЕ ИМ КАРТ-ЮЛАНШ НА ВЕСЬ СЕЗОН!! 4. ВЕТЕРАНКАМ (ОСОБЕННО НЕ ДЛИННОКОНОГИМ) ПОРА НА ПОКОЙ!!1 5. ВВЕСТИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА В ВИДЕ ВОЗВРАТА ПРЕМИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ДОПЛАТ ЗА ТО, ЧТО СТАВЯТ В КОМАНДЫ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ СПОРТА НЕ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ДАННЫМ, А ПО СУБЪЕКТИВНЫМ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА.
16:47