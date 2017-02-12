Красимир Анев: "Сильно сожалею об упущенном шансе"

Болгарин Красимир Анев выразил сожаление по поводу седьмого места в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Он долгое время шел в лидирующей группе, но промах на последнем огневом рубеже помешал ему побороться за призовые места.

– Потерял многое в гонке преследования. Трудно что-либо комментировать. У меня был большой шанс. Сильно о нем сожалею, – цитирует "Тюменская арена" Анева. – Не думаю, что уже чувствовал себя на подиуме. Старался работать четко и сконцентрировано. К сожалению, точная стрельба получается не всегда. Возможно, не выдержал психологического давления. Конечно, я чувствовал, что медаль рядом. С четырьмя нулями после последней "стойки" была бы другая мотивация.

Когда я был маленьким, то мечтал о том, что буду соревноваться на одной трассе с великим норвежцем Бьорндаленом. Это произошло. Я не могу жаловаться на судьбу, если выступаю против Бьорндалена!