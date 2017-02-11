Красимир Анев: "Фуркада вообще тяжело победить"

Болгарин Красимир Анев во флеш-интервью признался, что изначально делал ставку на стрельбу в спринте. Также он отметил, что полностью доволен своим результатом. Напомним, Анев – один из немногих, кто не допустил ни одного промаха и был на момент финиша вторым.

– Я знаю, что у меня не очень высокая скорость и старался закрыть все мишени. Очень хорошо себя чувствовал на рубеже. Это было моей целью, я ее выполнил. Понимал, что нужно держаться до конца, ведь у моих соперников хороший последний круг. Надеюсь, в итоге попаду в шестерку. Не расстроен ли тем, что Фуркад меня обошел? У него вообще трудно выиграть. Так что я вообще не расстроен.