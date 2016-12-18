Коукалова выиграла масс-старт в Нове-Место, Акимова - 10-я

Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место. Второй к финишу пришла немка Лаура Дальмайер, тройку призеров замкнула итальянка Доротея Вирер.
Россиянка Татьяна Акимова стала 10-й.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт 12,5 км
1. Коукалова (Чехия) - 34.42,1 (1 промах)
2. Дальмайер (Германия) - отставание 3,1 (2)
3. Вирер (Италия) - 9,7 (1)
4. Хинц (Германия) - 15,5 (1)
5. Ольсбу (Норвегия) - 21,6 (2)
6. Пройсс (Германия) - 26,8 (2)
10. АКИМОВА (Россия) - 48,1 (2)
Общий зачет
1 (1). Дальмайер (Германия) - 410 (+54)
2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 312 (+34)
3 (5). Коукалова (Чехия) - 305 (+60)
4 (3). Дорен-Абер (Франция) - 291 (+36)
5 (4). Бреза (Франция) - 275 (+29)
6 (7). Вирер (Италия) - 260 (+48)
9 (11). АКИМОВА (Россия) - 221 (+31)
29 (28). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 89 (0)
30 (30). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 86 (0)
51 (51). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)
53 (53). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)
58 (58). СЛЕПЦОВА (Россия) - 17 (0)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1785_15_1/
Бэн Джойс
кузя23 Айртон,Бен Джойс,Смока и вот уже Арчибальд нарисовался)))То есть уже не три)Балаболка)----------------------------------Т.е., если я Бэн Джойс, то и Айртон автоматически тоже я? Я смотрю шикарно Смоук вас лошков разводит ))
18:44
Бэн Джойс
Вован, ну ты отжёг. Чарли Чаплин отдыхает. Я ржалъ. Бгг ))
18:38
RW.irk
Какой ж из него смока?)) Голштинец это вялый)) до легендарного sm_oukb ему как до голштинии раком))))
18:36
кузя23
Бэн Джойс Так-то кузя только три ника у меня здесь было в течение двух с лишком лет. Так что не клевещи на порядочных людей )) 18:13______Айртон,Бен Джойс,Смока и вот уже Арчибальд нарисовался)))То есть уже не три)Балаболка)
18:33
maxcds
опять сплошь допингеры на подиуме, предсказуемо. в чистой борьбе ни о чем))) это всем известно
18:20
CanagliaVova
Арчибальд Дэнди. Ггг. Курица Голштинская - точнее было бы :-D
18:20
RW.irk
Бгг)) Тупой, так ещё и с раздвоением личности))
18:18
Бэн Джойс
Буква Ё Союз Аполлонович, аргумент "сперва добейся" - аргумент неудачников.---------------------Это был обычный штамп необременённого лишними извилинами совка. Мне тупо лень отвечать было ))
18:16
Бэн Джойс
Так-то кузя только три ника у меня здесь было в течение двух с лишком лет. Так что не клевещи на порядочных людей ))
18:13
Буква Ё
Союз Аполлонович, аргумент "сперва добейся" - аргумент неудачников.
18:10
Арчибальд Дэнди
Ты ирка меня грамоте учить собрался шоль? )) Все мои ошибки случайные так-то. И "шёл" я правильно написал. Так что поучи жену баланду варить, лунёк ))
18:09
кузя23
Союз Аполлонович Это местный юродивый с кучей ников. Возможно он даже порождение самого СЭ,ибо его вбросы ведут к увеличению количества комментариев. Это его главное предназначение на сайте. Так общаться с ним не советую.
18:06
Бэн Джойс
Ты ирка меня грамоте учить собрался шоль? )) Все мои ошибки случайные так-то. И "шёл" я правильно написал. Так что поучи жену баланду варить, лунёк ))
17:58
Бэн Джойс
А что у меня не так с предсказаниями ирка? Антошка-днарь не победил, Бабиков - начинающий середняк, какие проблемы? ))
17:32
RW.irk
Совсем с русским языком плёха)) Ну ладно ещё "интересуешся", ну сложное слово, понимаю)) Но женское имя с глаголом шёл.)) Мда, с Геной Букиным поведёшься...)))
17:29
RW.irk
Оппозиционер-предсказатель негодует)) Все никак не срастется у бедолаги)))
17:24
Бэн Джойс
Ирка, ты шёл бы коням шестерить на футбольные ветки, а не о биатлоне тут умничать. Не твоё это ))
17:21
RW.irk
NF---Шо именно предсказуемо?)
17:11
NF
Ну вот предсказуемо же: вновь нет стабильно высоких результатов, женская часть выступает неровно, явныго лидера в ней нет. Случится чудо, выступят успешно условные шумиловы, слепцовы и Ко, и что, теперь они "лидеры"? Без шансов...
17:10
RW.irk
maximalist------Они "дают дорогу молодым" никого не убирая из состава! Даже тех, кто 30-е места занимают! Как только уходят люди на пенсию, так и появляется "молодёжь". Так что не надо ля-ля!
17:03
maximalist
Протеже Пихлера Касперович не удивил. На прямой вопрос Губера, что все дают дорогоу молодым, мол пора бы и нам этот усач - бровач обнаглел настолько, что сказал, что у тех кто ставит молодых выбирать не из кого. А УНАС В ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ ИЗ КОГО? ОН В СВОЕМ УМЕ?!
16:57
Айртон
Шикарная тройка.) Без левоты.)) Габи, Лаура, Доро, браво!))
16:57