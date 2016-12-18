16:48 | БИАТЛОН

Коукалова выиграла масс-старт в Нове-Место, Акимова - 10-я

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Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место. Второй к финишу пришла немка Лаура Дальмайер, тройку призеров замкнула итальянка Доротея Вирер.

Россиянка Татьяна Акимова стала 10-й.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Коукалова (Чехия) - 34.42,1 (1 промах)

2. Дальмайер (Германия) - отставание 3,1 (2)

3. Вирер (Италия) - 9,7 (1)

4. Хинц (Германия) - 15,5 (1)

5. Ольсбу (Норвегия) - 21,6 (2)

6. Пройсс (Германия) - 26,8 (2)

10. АКИМОВА (Россия) - 48,1 (2)

Общий зачет

1 (1). Дальмайер (Германия) - 410 (+54)

2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 312 (+34)

3 (5). Коукалова (Чехия) - 305 (+60)

4 (3). Дорен-Абер (Франция) - 291 (+36)

5 (4). Бреза (Франция) - 275 (+29)

6 (7). Вирер (Италия) - 260 (+48)

9 (11). АКИМОВА (Россия) - 221 (+31)

29 (28). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 89 (0)

30 (30). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 86 (0)

51 (51). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)

53 (53). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)

58 (58). СЛЕПЦОВА (Россия) - 17 (0)

Трансляция женского масс-старта

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1785_15_1/

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КОММЕНТАРИИ (22)
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Бэн Джойс

кузя23 Айртон,Бен Джойс,Смока и вот уже Арчибальд нарисовался)))То есть уже не три)Балаболка)----------------------------------Т.е., если я Бэн Джойс, то и Айртон автоматически тоже я? Я смотрю шикарно Смоук вас лошков разводит ))

18:44

Бэн Джойс

Вован, ну ты отжёг. Чарли Чаплин отдыхает. Я ржалъ. Бгг ))

18:38

RW.irk

Какой ж из него смока?)) Голштинец это вялый)) до легендарного sm_oukb ему как до голштинии раком))))

18:36

кузя23

Бэн Джойс Так-то кузя только три ника у меня здесь было в течение двух с лишком лет. Так что не клевещи на порядочных людей )) 18:13______Айртон,Бен Джойс,Смока и вот уже Арчибальд нарисовался)))То есть уже не три)Балаболка)

18:33

maxcds

опять сплошь допингеры на подиуме, предсказуемо. в чистой борьбе ни о чем))) это всем известно

18:20

CanagliaVova

Арчибальд Дэнди. Ггг. Курица Голштинская - точнее было бы :-D

18:20

RW.irk

Бгг)) Тупой, так ещё и с раздвоением личности))

18:18

Бэн Джойс

Буква Ё Союз Аполлонович, аргумент "сперва добейся" - аргумент неудачников.---------------------Это был обычный штамп необременённого лишними извилинами совка. Мне тупо лень отвечать было ))

18:16

Бэн Джойс

Так-то кузя только три ника у меня здесь было в течение двух с лишком лет. Так что не клевещи на порядочных людей ))

18:13

Буква Ё

Союз Аполлонович, аргумент "сперва добейся" - аргумент неудачников.

18:10

Арчибальд Дэнди

Ты ирка меня грамоте учить собрался шоль? )) Все мои ошибки случайные так-то. И "шёл" я правильно написал. Так что поучи жену баланду варить, лунёк ))

18:09

кузя23

Союз Аполлонович Это местный юродивый с кучей ников. Возможно он даже порождение самого СЭ,ибо его вбросы ведут к увеличению количества комментариев. Это его главное предназначение на сайте. Так общаться с ним не советую.

18:06

Бэн Джойс

Ты ирка меня грамоте учить собрался шоль? )) Все мои ошибки случайные так-то. И "шёл" я правильно написал. Так что поучи жену баланду варить, лунёк ))

17:58

Бэн Джойс

А что у меня не так с предсказаниями ирка? Антошка-днарь не победил, Бабиков - начинающий середняк, какие проблемы? ))

17:32

RW.irk

Совсем с русским языком плёха)) Ну ладно ещё "интересуешся", ну сложное слово, понимаю)) Но женское имя с глаголом шёл.)) Мда, с Геной Букиным поведёшься...)))

17:29

RW.irk

Оппозиционер-предсказатель негодует)) Все никак не срастется у бедолаги)))

17:24

Бэн Джойс

Ирка, ты шёл бы коням шестерить на футбольные ветки, а не о биатлоне тут умничать. Не твоё это ))

17:21

RW.irk

NF---Шо именно предсказуемо?)

17:11

NF

Ну вот предсказуемо же: вновь нет стабильно высоких результатов, женская часть выступает неровно, явныго лидера в ней нет. Случится чудо, выступят успешно условные шумиловы, слепцовы и Ко, и что, теперь они "лидеры"? Без шансов...

17:10

RW.irk

maximalist------Они "дают дорогу молодым" никого не убирая из состава! Даже тех, кто 30-е места занимают! Как только уходят люди на пенсию, так и появляется "молодёжь". Так что не надо ля-ля!

17:03

maximalist

Протеже Пихлера Касперович не удивил. На прямой вопрос Губера, что все дают дорогоу молодым, мол пора бы и нам этот усач - бровач обнаглел настолько, что сказал, что у тех кто ставит молодых выбирать не из кого. А УНАС В ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ ИЗ КОГО? ОН В СВОЕМ УМЕ?!

16:57

Айртон

Шикарная тройка.) Без левоты.)) Габи, Лаура, Доро, браво!))

16:57

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Материалы других СМИ