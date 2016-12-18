Коукалова выиграла масс-старт в Нове-Место, Акимова - 10-я

Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место. Второй к финишу пришла немка Лаура Дальмайер, тройку призеров замкнула итальянка Доротея Вирер.

Россиянка Татьяна Акимова стала 10-й.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Коукалова (Чехия) - 34.42,1 (1 промах)

2. Дальмайер (Германия) - отставание 3,1 (2)

3. Вирер (Италия) - 9,7 (1)

4. Хинц (Германия) - 15,5 (1)

5. Ольсбу (Норвегия) - 21,6 (2)

6. Пройсс (Германия) - 26,8 (2)

10. АКИМОВА (Россия) - 48,1 (2)

Общий зачет

1 (1). Дальмайер (Германия) - 410 (+54)

2 (2). Мякяряйнен (Финляндия) - 312 (+34)

3 (5). Коукалова (Чехия) - 305 (+60)

4 (3). Дорен-Абер (Франция) - 291 (+36)

5 (4). Бреза (Франция) - 275 (+29)

6 (7). Вирер (Италия) - 260 (+48)

9 (11). АКИМОВА (Россия) - 221 (+31)

29 (28). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 89 (0)

30 (30). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 86 (0)

51 (51). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)

53 (53). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)

58 (58). СЛЕПЦОВА (Россия) - 17 (0)

Трансляция женского масс-старта