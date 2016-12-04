13:46 | БИАТЛОН

Коукалова выиграла гонку преследования в Эстерсунде

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Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Второй финишировала немка Лаура Дальмайер, отставшая более чем на 8 секунд. Замкнула тройку Доротея Вирер из Италии.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Загоруйко, занявшая 29-е место. Она допустила четыре промаха и отстала от лидера на 3 минуты и 33 секунды. Татьяна Акимова финишировала 32-й, Екатерина Глазырина – 41-я, а Ольга Подчуфарова оказалась 45-й.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Коукалова (Чехия) – 31.43,3 (1 шт. круг)

2. Дальмайер (Германия) – отставание 8,4 (2)

3. Вирер (Италия) – 21,4 (0)

4. Хеки (Швейцария) – 36,3 (0)

5. Мякяряйнен (Финляндия) – 52,7 (4)

6. Хаузер (Австрия) – 1.01,0 (1)

29. ЗАГОРУЙКО (Россия) – 3.33,2 (4)

32. АКИМОВА (Россия) – 3.36,1 (5)

41. ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 4.15,8 (3)

45. ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 4.39,5 (2)

Гонка преследования. Как это было

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1783_12_1/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Florida9

"Войти в трицаточку-" смотрите новое ток-шоу Губерниева на экранах страны

14:42

честный человечишко

vsvtjo, пусть Дальмайер надругается над ним любым способом, заслужил...

14:06

Айртон

Опять шикарный подиум, без левоты.)) Так держать всей троице!)

13:57

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