Коукалова выиграла гонку преследования в Эстерсунде

Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Второй финишировала немка Лаура Дальмайер, отставшая более чем на 8 секунд. Замкнула тройку Доротея Вирер из Италии.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Загоруйко, занявшая 29-е место. Она допустила четыре промаха и отстала от лидера на 3 минуты и 33 секунды. Татьяна Акимова финишировала 32-й, Екатерина Глазырина – 41-я, а Ольга Подчуфарова оказалась 45-й.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Коукалова (Чехия) – 31.43,3 (1 шт. круг)
2. Дальмайер (Германия) – отставание 8,4 (2)
3. Вирер (Италия) – 21,4 (0)
4. Хеки (Швейцария) – 36,3 (0)
5. Мякяряйнен (Финляндия) – 52,7 (4)
6. Хаузер (Австрия) – 1.01,0 (1)
29. ЗАГОРУЙКО (Россия) – 3.33,2 (4)
32. АКИМОВА (Россия) – 3.36,1 (5)
41. ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 4.15,8 (3)
45. ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 4.39,5 (2)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1783_12_1/
Florida9
"Войти в трицаточку-" смотрите новое ток-шоу Губерниева на экранах страны
14:42
честный человечишко
vsvtjo, пусть Дальмайер надругается над ним любым способом, заслужил...
14:06
Айртон
Опять шикарный подиум, без левоты.)) Так держать всей троице!)
13:57