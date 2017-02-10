Коукалова обошла Мякяряйнен в зачете спринта

Габриэла Коукалова из Чехии вышла на первое место в зачете спринта Кубка мира-2016/17. Сегодня она выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира в Хохфильцене. В общем зачете лидерство сохранила Лаура Дальмайер, занявшая второе место.
Сборная России опустилась на шестое место в зачете Кубка наций.
Кубок мира
Общий зачет (ж)
1 (1). Дальмайер (Германия) - 723 (+54)
2 (2). Коукалова (Чехия) - 712 (+60)
3 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 666 (+29)
4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 636 (+36)
5 (5). Вирер (Италия) - 486 (+20)
6 (10). А. Шевалье (Франция) - 441 (+48)...
10 (9). АКИМОВА (Россия) - 418 (+25)...
33 (32). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 147 (0)
34 (33). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 135 (0)...
52 (63). УСЛУГИНА (Россия) - 60 (+26)...
63 (61). КАЙШЕВА (Россия) - 40 (0)...
66 (74). СЛЕПЦОВА (Россия) - 25 (+8)...
69 (67). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...
72 (70). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)...
77 (-). СТАРЫХ (Россия) - 17 (+17)
Спринт (ж)
1 (2). Коукалова (Чехия) - 286 (+60)
2 (1). Мякяряйнен (Финляндия) - 280 (+29)
3 (4). Дальмайер (Германия) - 248 (+54)
4 (3). Дорен-Абер (Франция) - 241 (+36)
5 (9). А. Шевалье (Франция) - 178 (+48)
6 (5). Вирер (Италия) - 176 (+20).
9 (8). АКИМОВА (Россия) - 161 (+25)
40 (34). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 44 (0)
43 (39). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 38 (0)...
47 (67). УСЛУГИНА (Россия) - 33 (+26)...
59 (56). КАЙШЕВА (Россия) - 18 (0)
60 (-). СТАРЫХ (Россия) - 17 (+17)...
68 (65). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 9 (0)
69 (-). СЛЕПЦОВА (Россия) - 8 (+8)
Кубок наций (ж)
1 (1). Германия - 5143 (+414)
2 (2). Франция - 5060 (+416)
3 (3). Украина - 4261 (+357)
4 (6). Италия - 4155 (+403)
5 (5). Чехия - 4146 (+393)
6 (4). РОССИЯ - 4143 (+368)