Коукалова обошла Мякяряйнен в зачете спринта

Габриэла Коукалова из Чехии вышла на первое место в зачете спринта Кубка мира-2016/17. Сегодня она выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира в Хохфильцене. В общем зачете лидерство сохранила Лаура Дальмайер, занявшая второе место.

Сборная России опустилась на шестое место в зачете Кубка наций.

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Дальмайер (Германия) - 723 (+54)

2 (2). Коукалова (Чехия) - 712 (+60)

3 (3). Мякяряйнен (Финляндия) - 666 (+29)

4 (4). Дорен-Абер (Франция) - 636 (+36)

5 (5). Вирер (Италия) - 486 (+20)

6 (10). А. Шевалье (Франция) - 441 (+48)...

10 (9). АКИМОВА (Россия) - 418 (+25)...

33 (32). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 147 (0)

34 (33). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 135 (0)...

52 (63). УСЛУГИНА (Россия) - 60 (+26)...

63 (61). КАЙШЕВА (Россия) - 40 (0)...

66 (74). СЛЕПЦОВА (Россия) - 25 (+8)...

69 (67). ШУМИЛОВА (Россия) - 23 (0)...

72 (70). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 21 (0)...

77 (-). СТАРЫХ (Россия) - 17 (+17)

Спринт (ж)

1 (2). Коукалова (Чехия) - 286 (+60)

2 (1). Мякяряйнен (Финляндия) - 280 (+29)

3 (4). Дальмайер (Германия) - 248 (+54)

4 (3). Дорен-Абер (Франция) - 241 (+36)

5 (9). А. Шевалье (Франция) - 178 (+48)

6 (5). Вирер (Италия) - 176 (+20).

9 (8). АКИМОВА (Россия) - 161 (+25)

40 (34). ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 44 (0)

43 (39). ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 38 (0)...

47 (67). УСЛУГИНА (Россия) - 33 (+26)...

59 (56). КАЙШЕВА (Россия) - 18 (0)

60 (-). СТАРЫХ (Россия) - 17 (+17)...

68 (65). ЗАГОРУЙКО (Россия) - 9 (0)

69 (-). СЛЕПЦОВА (Россия) - 8 (+8)

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия - 5143 (+414)

2 (2). Франция - 5060 (+416)

3 (3). Украина - 4261 (+357)

4 (6). Италия - 4155 (+403)

5 (5). Чехия - 4146 (+393)

6 (4). РОССИЯ - 4143 (+368)