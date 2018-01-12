Коукалова не выступит на Олимпиаде-2018

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не примет участия в Олимпиаде-2018, сообщает ceskatelevize.cz.

Спортсменка не тренируется с конца декабря из-за проблем с ахиллами. 28-летняя спортсменка в этом сезоне еще не принимала участия в официальных стартах.

- Я старалась сделать все возможное, чтобы вернуться, но не сложилось. Мне очень жаль. Олимпиада - вершина карьеры любого спортсмена, - сказала Коукалова.

Коукалова на Играх в Сочи завоевала серебро в масс-старте и смешанной эстафете и бронзу - в женской эстафете.

Также на ее счету два золота, два серебра и две бронзы чемпионатов мира. В прошлом сезоне чешка заняла второе место в зачете Кубка мира.