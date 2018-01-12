Коукалова не выступит на Олимпиаде-2018

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не примет участия в Олимпиаде-2018, сообщает ceskatelevize.cz.
Спортсменка не тренируется с конца декабря из-за проблем с ахиллами. 28-летняя спортсменка в этом сезоне еще не принимала участия в официальных стартах.
- Я старалась сделать все возможное, чтобы вернуться, но не сложилось. Мне очень жаль. Олимпиада - вершина карьеры любого спортсмена, - сказала Коукалова.
Коукалова на Играх в Сочи завоевала серебро в масс-старте и смешанной эстафете и бронзу - в женской эстафете.
Также на ее счету два золота, два серебра и две бронзы чемпионатов мира. В прошлом сезоне чешка заняла второе место в зачете Кубка мира.
der sad
хех, бог наказал эту погань, так ей и надо, слишком много болтала попусту
04:13
Григорич
Хорошая новость. Скатертью дорожка1
02:17
oleg_spm
И поделом ей, меньше языком чесать будет. За Россию без допинга следующий)))
01:31
За Россию без допинга!
ган-Don, продолжаешь демонстрировать свою ущербность. Молодец.
01:25
КВ3641
действительно, Соукалову никто не ловил (ну так ее и не было приказа ловить) и, вполне возможно, у нее действительно травма, которая мешает ей осуществить свою мечту: участвовать на ОИ без "грязных русских", но... в свете всех этих известных событий слишком интересное совпадение и от этого никуда не уйти... тут наткунулся на интервью Пихлера, где он возмущен обвинениями родченки в употреблении российскими биатлонистками допинга в его бытность тренером сборной России (из-за чего его самого теперь не пускают на ОИ)... забавно... а ведь еще недавно так красиво пел...
01:00
Don
freak, так ты и есть свинья, недоделанный потомок полицаев
00:48
amilo
Не, подтягиваются потихоньку.
00:47
freak
*Неделания
00:16
freak
За Россию без допинга!------ да успокойся. Что бисер перед свиньями метать. Менальность русского раба можно искоренить если сам этого захочешь. А им зачем? Виноваты все кроме нас. Удобная позиция для ничего нежелания....
00:15
бронепоезд
amilo Для ценителей пост одного из завсегдатаев нашего сайта rusfed 2.0 Астма и мононуклеоз - самые подозрительные диагнозы в спорте. (дальше я цитирую одного биатлониста) "Мононуклеоз очень «удобный предлог» для манипуляций с кровяными допингами. Самым интересным из последствий мононуклеоза является изменение состава крови. В частности всегда есть предлог и возможность изменить в нужную сторону данные в биопаспорте. Современные кровяные допинг-вещества ловятся только на основе данных биопаспорта спортсмена, никакими независимыми от биопаспорта анализами их практически выловить нельзя. Так что такие диагнозы (особенно у великих и ужасных непобедимых рекордсменов) являются ну ООООООчень подозрительными! Интересно было бы посмотреть на кровяные биопаспорта всех суператлетов (Бьерндалена, Свендсена, братьев Фуркадов, братьев Бе, Шемпа, Лессера, Нойнер, Бергер, Домрачевой, Макарайнен, Соукаловой) на предмет того, вносились ли туда изменения в раздел состава крови? И если да, то как часто, какие были основания, какие им ставили диагнозы." 22:25 11 АВГУСТА 2015-----Так страна(всех перечисленных) не РОССИЯ,вот и паспорта и диагнозы и т.д и т.п правильные,ведь всем им жизненно необходимо принимать пилюльки,а то помрут бедолаги. 23:38
23:54 12 января
amilo
Для ценителей пост одного из завсегдатаев нашего сайта rusfed 2.0 Астма и мононуклеоз - самые подозрительные диагнозы в спорте. (дальше я цитирую одного биатлониста) "Мононуклеоз очень «удобный предлог» для манипуляций с кровяными допингами. Самым интересным из последствий мононуклеоза является изменение состава крови. В частности всегда есть предлог и возможность изменить в нужную сторону данные в биопаспорте. Современные кровяные допинг-вещества ловятся только на основе данных биопаспорта спортсмена, никакими независимыми от биопаспорта анализами их практически выловить нельзя. Так что такие диагнозы (особенно у великих и ужасных непобедимых рекордсменов) являются ну ООООООчень подозрительными! Интересно было бы посмотреть на кровяные биопаспорта всех суператлетов (Бьерндалена, Свендсена, братьев Фуркадов, братьев Бе, Шемпа, Лессера, Нойнер, Бергер, Домрачевой, Макарайнен, Соукаловой) на предмет того, вносились ли туда изменения в раздел состава крови? И если да, то как часто, какие были основания, какие им ставили диагнозы." 22:25 11 АВГУСТА 2015
23:38 12 января
бронепоезд
amilo А где же остальные друзья российского спорта вообще, и биатлона в частности=: чмока, веселый, голштинец (во всех ипостасях), микер, актер и иже с ними. Почему это ч(м)удак,который за Россию без любимой инстанции употребляторов ТИ, один тут отдувается. Давайте, господа,подключайтесь. Расскажите, на каком это допинге поймали Зайцеву, Вилухину, какие чистые Коукалова, Фуркад. По логике ВАДА тот факт, что они не попадались, ни о чем не говорит. Они должны доказать, что они ничего не ели. Не доказали, значит ели. А то, что их никто ни о чем не спрашивал, ничего не значит. Как-то так. 23:21-----------Просто тема не правильная,по этому отдувается новый "член" гоп-команды.
23:36 12 января
kaduly
Чешка козырная девка.
23:18 12 января
За Россию без допинга!
Don, а ты даже фамилию Коукаловой правильно написать не можешь, эксперт по троллям:)
23:14 12 января
Don
Makon-do+++++++, даже страшно подумать, что было бы, если бы Шипулин принимал бы волшебные пилюльки Фуркада, а вот Фуркад без своих пилюлек и переливаний никто и звать его никак, что он и демонстрировал в юниорах, мистер "никто", и вдруг во взрослой команде мистер "никто" начинает всех рвать, ну прямо сказка про золушку, только вот я в сказку не верю)
23:07 12 января
Makon-do
За Россию без допинга! ===== Разве не 15-20 места занимают сейчас наши биатлонистки? может, я какой-то не тот Кубок мира смотрю... ///// Они потому и занимают 15-20 места, что единственные бегают без допинга.
23:01 12 января
Makon-do
Испугалась, что за допинг накажут. В свое время так же свалила Нойнер.
22:58 12 января
wasp00000
Ай-яй-яй,какая неприятность!Видать остатки допинга нек смогла выскрести!!
22:37 12 января
Serg19700
Да, вроде как и все равно, но все равно приятно!!!
22:37 12 января
За Россию без допинга!
Алексей Д., кто "все мы"? Что за страсть говорить за каких-то мифических "всех"? Ты и твои воображаемые друзья? И потом, что я тебе сделал? Разве я что-то не так написал? Разве не 15-20 места занимают сейчас наши биатлонистки? может, я какой-то не тот Кубок мира смотрю...
22:34 12 января
Тропическая гемангиома Мовсисяна
допинг не прижился))) а на новую махинацию времени не остается))) лучше пропустить олимпиаду, чем слить всю карьеру и подставить сборную)))
22:32 12 января
AK-09
Ну,какие ахиллы? Просто,все последние допинг-тесты провалила и чтобы не быть пойманной на Олимпиаде придумала эту байку. Невозможно же всю карьеру со справками бегать.
22:13 12 января
бронепоезд
Джерри. Без Тома. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 21:59---------------+100500.Цаплю можно было заменить на КУКЛУ,а так всё в точку.
22:11 12 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Просто у нее на это время запланированы съемки в порно фильмах.
22:10 12 января
Lukaku
Растянула тётя ахиллы и теперь на ногах вместо лыж бахилы.
22:06 12 января
Джерри. Без Тома.
Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.
21:59 12 января
За Россию без допинга!
Чему комментаторы радуются - непонятно. Будто у наших биатлонисток от этого какие-то шансы появляются. Ну займет Юрлова не 16-е место, а 15-е, и что?
21:59 12 января
Джерри. Без Тома.
Не велики и достижения, чтобы так сильно рот разевать.
21:58 12 января
АРИ-100-ТЕЛЬ
Бог поставил её на место, меньше языком про Россию надо шлёпать. Поделом!
21:57 12 января
azmiser
Бог наказал эту махровую русофобку
21:46 12 января