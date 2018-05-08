Коукалова извинилась перед Бьорндаленом за ошибку

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова извинилась перед норвежцем Оле Эйнаром Бьорндаленом за ошибку, допущенную в ее автобиографии. Спортсменка добавила, что исправит недоразумение в следующей книге.

В автобиографии Коукалова назвала трусостью поступок 44-летнего норвежца, который, по ее версии, не подписал петицию против допинга в адрес исполкома IBU. Позднее спортсменка выяснила, что Бьорнадлен был единственным норвежцем, который отметился в указанном документе.

– Мне очень жаль, я допустила ошибку, – цитирует Expressen Коукалову. – Я не знала, что Оле Эйнар был единственным норвежцем, кто подписал петицию. Я исправлю эту ошибку в следующем издании своей книги.

Бьондален всегда был фантастическим примером в биатлоне. Я рада, что он проявил характер и подписал протест.

28-летняя Коукалова имеет в своем активе одну бронзовую и две серебряные олимипийские медали.

Габриэла Коукалова: "Бессеберг не боролся за чистый спорт" //

Габриэла Коукалова: "Бьорндален не подписал петицию против допинга. Для меня это трусость" //Габриэла Коукалова: "Чувствую, что окончательно завязала со спортом"