Королькевич сохраняет шанс возглавить женскую команду России

Словенский специалист Владимир Королькевич заявил, что сохраняет шанс занять пост старшего тренера женской команды России. В начале апреля правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина тренерами мужской сборной России на следующий, олимпийский сезон. Решение по тренеру женской сборной было отложено, однако все это время главным кандидатом на этот пост оставался Королькевич.

– Возможность того, что я возглавлю команду, сохраняется, ясность в этом вопросе должна наступить в ближайшее время, – цитирует ТАСС Королькевича.

Он подтвердил, что одной из преград на пути его возвращения в российскую команду стало заявление президента Союза биатлонистов Норвегии Эрленда Шлоквика, который назвал приглашение Королькевича "плохим сигналом", поскольку под его руководством Екатерина Юрьева и Ирина Старых были пойманы на употреблении запрещенных препаратов.