Контиолахти готов принять этап Кубка мира вместо Тюмени

Директор спортклуба "Контиолахти" Томи Пекка Риихивори сообщил, что в Финляндии готовы принять этап Кубка мира, перенесенный ранее из Тюмени. По его словам, запрос на возможность проведения этапа поступил в Контиолахти от IBU.

Окончательное решение о месте проведения соревнований будет принято в январе. Этап должен состояться с 9 по 12 марта. Ранее СБР отказался от его проведения, чтобы не создавать негативную атмосферу в биатлонной среде после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

- На запрос IBU мы ответили положительно, - приводит финская Yle слова Риихивори. - У нас есть договоренности с нашими партнерами и Ассоциацией биатлона Финляндии.