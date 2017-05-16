Коновалов назначен старшим тренером женской сборной России

Сергей Коновалов назначен на пост старшего тренера женской сборной России, сообщает официальный сайт СБР. Ранее сообщалось, что эту должность с большой вероятностью получит Владимир Королькевич, однако в результате от его возвращения решено было отказаться.

По словам самого Королькевича, одной из причин стало заявление президента Союза биатлонистов Норвегии Эрленда Шлоквика, который назвал приглашение Королькевича "плохим сигналом", поскольку под его руководством Екатерина Юрьева и Ирина Старых были пойманы на употреблении запрещенных препаратов.

Тренерами мужской сборной правление СБР ранее утвердило утвердило Рикко Гросса и Андрея Падина.